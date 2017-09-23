Под Новочеркасском горит кладбище Под Новочеркасском горит кладбище, пожар подбирается к электроподстанции. Новочеркасск - это в двадцати километрах от Ростова. Четвертый за месяц пожар в Ростове



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