Порошенко предлагает зачистку Донбасса силами ООН

Порошенко на совместной конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо вновь отказался от российского плана размещения миротворцев ООН в Донбассе. «Конечно, это не будет российский сценарий, потому что, как вы знаете, дьявол кроется в деталях»,— написал он в Facebook.

Порошенко подчеркнул, что, по его мнению, «миротворческая миссия должна действовать под мандатом ООН и располагаться на всей территории Донбасса до границы между Россией и Украиной, чтобы не позволять российским войскам и вооружениям попадать на оккупированные территории».

«Это должны быть не украинские предложения, а это должны быть предложения всех стран, которые демонстрируют солидарность с Украиной»,— заявил он.

Эдуард Лимонов совершенно точно прокомментировал ситуацию:

"Ну ясно же, в Канаде живут несколько миллионов украинцев. Вот канадские военнослужащие украинского происхождения и станут осуществлять миссию ООН в интересах Украины.

Ловкость рук,и никакого мошенничества.

В 1993 году французские военнослужащие-хорваты из французского Иностранного легиона в голубых касках ООН осуществляли свою отнюдь не миротворческую миссию в Книнской Краине (был такой сербский анклав -целая Республика на территории Хорватии, со столицей в городе Книн). Естественно что хорваты помогали своим убивать сербов. Несколько раз предоставляли хорватской армии свои голубые бэтэры с белыми ооновскими буквами на бортах для того чтобы обманом въехать в сербские городки и открывать огонь по ничего не подозревающим сербам.

Я - свидетель, я был там в ту пору.

Киев хочет чтоб в Донбасс приехали украинские канадцы на голубых танках ООН, желая проиграть тот же сценарий.

Потому я и говорю, что российское неожиданное согласие на ввод голубых касок в Донбасс - решение опасное, роковое, кровавый гол в свои ворота.

Эх, что сказать, сказать нечего.

Российская власть в этих делах опыта не имеет, а слушать советов не желает, слишком высокомерна".

- Вообще идея ввести войска ООН на Донбасс изначально идиотская, и если ее высказал Путин, значит, он идиот, - считает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - На Донбассе две республики, которые не признаны ни одной страной, которые собираются проводить "миротворческую" миссию, включая сюда и Россию, кстати. Естественно, что такая миссия будет исходить из того, что есть некая несуществующая уже "единая Украина", на которой надо восстановить "конституционный порядок". То есть Порошенко намерен подключить к своей карательной операции против ДНР и ЛНР международные силы. Очень нехитрый, но вполне эффективный план "зачистки" непризнанных республик, которые в Киеве называют "террористическими организациями" и нет никаких оснований полагать, что страны, "которые демонстрируют солидарность с Украиной", смотрят на них иначе. Кто-нибудь понимает, зачем это нам? Получить иностранное военное присутствие по границе с Донбассом и еще миллион беженцев, которых в противном случае вырежут? Превратить Донбасс в оккупированную бандеровской Украиной территорию? Ну скажите, что предложить такое мог не идиот...