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Московский листок

Джипарь "забодавший" маршрутку под Калиниградом имеет хозяина с неразглашаемым именем

Опубликовано 23.09.2017 в разделе комментариев 1

дтп калининград
Джипарь "забодавший" маршрутку под Калиниградом имеет хозяина с неразглашаемым именем

После трагического ДТП под Калининградом, в котором погибли 7 человек, возбуждено уголовное дело. На трассе вечером в пятницу лоб в лоб столкнулись внедорожник Mercedes и маршрутка. Первоначально от ведомств поступала странная информация: там отрицали факт ремонта трассы, не могли указать, кто из водителей оказался на "встречке", а СК по региону опубликовал пресс-релиз, связав ЧП с перегруженностью маршрутного автобуса. При этом местные СМИ с самого начала писали, что шикарный Mercedes сбил пластиковые ограничители на ремонтируемом участке на А-229.

Ситуация выглядела так, будто в МВД не торопятся обвинять водителя иномарки - по данным издания "Новый Калининград", это был внедорожник Mercedes ML. К утру, впрочем, позиция ведомств прояснилась. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о возбуждении уголовного дела, причем не просто по факту ДТП, а в отношении водителя внедорожника. "34-летний житель Калининградской области задержан и помещен в изолятор временного содержания", - рассказала она. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

По данным на утро субботы, официальная картина происшествия выглядит так: "22 сентября в 19:35 на автодороге Калининград-Черняховск-Нестеров водитель внедорожника не справился с управлением на прямом участке трассы и допустил выезд на встречную полосу, после чего произошло столкновение с пассажирским микроавтобусом".

В результате столкновения 49-летний водитель и 6 пассажиров маршрутки от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще 8 пассажиров получили различные травмы и были госпитализированы. Во внедорожнике ехала семья: мужчина, женщина и из 10-летняя дочка. Девочка легко пострадала, после обследования в больнице ребенок проходит амбулаторное лечение дома.

Представитель МВД Волк заверила, что сотрудники полиции провели на месте все необходимые действия по документированию обстоятельств и установлению причин ДТП. Полученные данные "позволили предположить, что водитель внедорожника выбрал небезопасный скоростной режим".

Действия водителя внедорожника квалифицировали по части 5 статьи 264 УК - "нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц". Максимальное наказание предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Назначено проведение ряда автотехнических и судебно-медицинских экспертиз. О результатах медицинского освидетельствования водителя внедорожника данных нет.

По данным СК, в салоне разбившейся маршрутки находились не менее 15 пассажиров. При этом максимальное допустимое количество - 8 человек. Часть сидений не была оборудована ремнями безопасности и была установлена не на заводе-изготовителе, указали в региональном СУ СК. В этом усматриваются признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Региональный ресурс "Клопс.ру" со ссылкой на Ассоциацию перевозчиков утверждает, что маршрутка выполняла нелегальную перевозку пассажиров.

Напомним, работа 63% организаций, осуществляющих регулярные автобусные пассажирские перевозки, является убыточной, об єтом заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, которое было посвящено пассажирским перевозкам. По его словам, это происходит еще со времен СССР.

«По итогам 2016 года 63% крупных и средних организаций, предоставляющих услуги регулярных автобусных сообщений, например, являются убыточными», - заявил Путин.

«Нам десятилетиями, еще с советских времен, не удается избавиться от убыточности работы городского общественного транспорта», - отметил он.

По словам главы государства, нужны «общие системные подходы к комплексному развитию регионального пассажирского сообщения».

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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
они
переделывают написал 23.09.2017 13:00
Грузовые фургоны в микроавтобусы,получается гроб на колесах. Нельзя в таких микроавтобусах людей возить
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