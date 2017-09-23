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Московский листок

"Антикапитализм-2017" пресекли на корню: Лакеев, Удальцов, Лимонов задержаны

Опубликовано 23.09.2017 автором Д.Чёрный в разделе комментариев 8

Сегодня в Москве, от станции метро "Чеховская" должен был стартовать марш "Антикапитализм-2017", который планировали завершить митингом у памятника Надежде Константиновне Крупской. Уведомление было подано в срок в мэрию, однако мэрия повела себя странно: затянула с ответом, а когда ответила отказом, то не предложила никаких иных маршрутов для проведения марша. 

Левые силы, в свою очередь, посчитали себя при таком отношении мэрии в праве провести марш в форме народных гуляний. Начаться они должны были аккурат возле Федерального агентства по масовым коммуникациям (кажется, так называется эта конторка в доме, где жил Рахманинов). Прибывшие на место десятки журналистов и телеоператоров стали свидетелями, однако, отнюдь не народных гуляний, а народо-вязания.

Первым был задержан первый секретарь ЦК ОКП Владимир Лакеев. Потом задержали без какого-либо повода на пешеходном переходе координатора Левого Фронта Сергея Удальцова, чуть позже был задержан и Эдуард Лимонов, который лидером "Другой России" быть перестал, однако в гуляниях тоже планировал участвовать. Другороссы даже начали скандировать "Россия будет свободной!", что и привлекло полицаев, а так же телекамеры: путинская жандармерия демонстрировала всему миру, как тут успешно подавляют свободу слова. Наличие иностранных журналистов нисколько не смутило стражей буржуйского правопорядка, они будто специально ещё и "взяли слово" сами - стали громко в мегафон произносить свои мантры: "Граждане, не поддавайтесь на провокции, помните о последствиях"...

Ну, последствия капитализма и убийства СССР тем, кто передал Путину в 2000-м году власть, мы прекрасно помним, поэтому и пришли на марш. Да, левые и лево-патриотичекие организации были "обезглавлены", однако дух организаций только крепнет! 

Даём первым делом информацию и видео. На задержании Удальцова (оперативная съёмка осуществлена членом ЛФ Олегом Мокряковым) хорошо видно, что никаких нарушений порядка не было, а реализовывался полицаем (который даже знает слэнговое слово "антикАп") заранее составленный сценарий. Идём в ОВД "Тверское" выручать товарищей - Удальцов и Лимонов там. Остальные - Лакеев, активист ЛФ Алексей Воронцов и многие другие, - в ОВД "Басманный".

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Всего комментариев к статье: 8
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Re: для Szanya я обратил внимание..
Szanya написал 23.09.2017 15:27
Просто надо привыкнуть к несколько пафосному выражению мыслей Д.Ч., ну, а Тов.Сергей сидел как и все остальные, зона не самое удобное место для протеста - могут и здоровья лишить, могут и убить, это уж точно никак не помогло бы Левому Фронту.
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для Szanya
я обратил внимание... написал 23.09.2017 15:10
Я обратил внимание, что тутошнее описание этого марша не соответствует тому, что я увидел в ролике. А что касается "тов.Сергея", то будущее покажет, что ему надо. Во всяком случае, сидел он тихонько - у Москальковой к нему претензий не было, в отличие от Дадина или Вани Непомнящих.
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мОте Дрочеру , нарциссу, поету, писателю,професссианальному рев=.....!( это он сам себя так называет
ДокторЪ жЫдо/хохловедов ДальССкИЙ~ . написал 23.09.2017 15:03
мОтя!
мне очена жаль тебя и всю твою левую йобнутость.
ну ту = левоту,- во главе со всякими жЫдками-Залкинд-удальцами.
жаль, что вы до бабульки-жЫдофки с лупобельмыми буркалами не добрались, жаль...
а-то обнялись бы с сЫрожей, хлебнули с бутылочки какойнить совковой "дуратины", сплакнули бы и по евойной баушке = рОзочке Залкинд,- ведь она такая хорошая была ...
А!
всЁ про паровоз пела, а в перерывах из маузера была большая любительница Русских людишек пострелять, для вас это бальзам на душу.
ВАМ = жЫдкам !
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Re:
Szanya написал 23.09.2017 15:00
Не увидел каких-либо сил. Мент встретил гуляющего Удальцова с домашней заготовкой. Все действо Смахивает на плохо сыгранный малобюджетный спектакль.
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Так людям и не дали собраться, обратили внимание сколько работников полиции было стянуто, там уж с подготовкой к подавлению акций протеста дела обстоят неплохо, опыт наработан, значит нужно что-то другое предложить чтобы произошел сбой в программе у представителей их правопорядка, хотя это вопрос перспективы, чтобы не срабатывали всякие ментдомашние заготовки. Ну, а Тов.Сергею меньше всего нужны эти спектакли, не для того он сидел чтобы быть героем пиара. Просто честный парень, не жаждущий ни славы ни денег, в противном случае давно уже добился бы и того и другого.
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Спасибо Тов.Дмитрию..
Szanya написал 23.09.2017 14:48
Товарищ.Дмитрий, спасибо за освещение данного мероприятия, увы, все как и всегда, оно закончилось не начавшись. Ерунда какая-то в нынешней России, шаг влево - ментовской произвол..
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(без названия)
видео доступно написал 23.09.2017 14:48
Не увидел каких-либо сил. Мент встретил гуляющего Удальцова с домашней заготовкой. Все действо Смахивает на плохо сыгранный малобюджетный спектакль.
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Re:
Д.Ч. написал 23.09.2017 14:42
видео таки уже доступно. нет, всех вязали в разных местах, даже встретиться и поздороваться не дали. их милиция миллиардеров-то бережет!
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(без названия)
видео недоступно написал 23.09.2017 14:39
Поскольку видео недоступно, хочу уточнить: Лакеев, Удальцов и Лимонов гуляли втроем или был кто-то еще из левых сил (помимо приглашенных журналистов)?
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"Антикапитализм-2017" пресекли на корню: Лакеев, Удальцов, Лимонов задержаны
"Антикапитализм-2017" пресекли на корню: Лакеев, У...
23.09.2017
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