"Антикапитализм-2017" пресекли на корню: Лакеев, Удальцов, Лимонов задержаны

Сегодня в Москве, от станции метро "Чеховская" должен был стартовать марш "Антикапитализм-2017", который планировали завершить митингом у памятника Надежде Константиновне Крупской. Уведомление было подано в срок в мэрию, однако мэрия повела себя странно: затянула с ответом, а когда ответила отказом, то не предложила никаких иных маршрутов для проведения марша.

Левые силы, в свою очередь, посчитали себя при таком отношении мэрии в праве провести марш в форме народных гуляний. Начаться они должны были аккурат возле Федерального агентства по масовым коммуникациям (кажется, так называется эта конторка в доме, где жил Рахманинов). Прибывшие на место десятки журналистов и телеоператоров стали свидетелями, однако, отнюдь не народных гуляний, а народо-вязания.

Первым был задержан первый секретарь ЦК ОКП Владимир Лакеев. Потом задержали без какого-либо повода на пешеходном переходе координатора Левого Фронта Сергея Удальцова, чуть позже был задержан и Эдуард Лимонов, который лидером "Другой России" быть перестал, однако в гуляниях тоже планировал участвовать. Другороссы даже начали скандировать "Россия будет свободной!", что и привлекло полицаев, а так же телекамеры: путинская жандармерия демонстрировала всему миру, как тут успешно подавляют свободу слова. Наличие иностранных журналистов нисколько не смутило стражей буржуйского правопорядка, они будто специально ещё и "взяли слово" сами - стали громко в мегафон произносить свои мантры: "Граждане, не поддавайтесь на провокции, помните о последствиях"...

Ну, последствия капитализма и убийства СССР тем, кто передал Путину в 2000-м году власть, мы прекрасно помним, поэтому и пришли на марш. Да, левые и лево-патриотичекие организации были "обезглавлены", однако дух организаций только крепнет!

Даём первым делом информацию и видео. На задержании Удальцова (оперативная съёмка осуществлена членом ЛФ Олегом Мокряковым) хорошо видно, что никаких нарушений порядка не было, а реализовывался полицаем (который даже знает слэнговое слово "антикАп") заранее составленный сценарий. Идём в ОВД "Тверское" выручать товарищей - Удальцов и Лимонов там. Остальные - Лакеев, активист ЛФ Алексей Воронцов и многие другие, - в ОВД "Басманный".

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