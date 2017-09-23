"Антикапитализм-2017" пресекли на корню: Лакеев, Удальцов, Лимонов задержаны

Сегодня в Москве, от станции метро "Чеховская" должен был стартовать марш "Антикапитализм-2017", который планировали завершить митингом у памятника Надежде Константиновне Крупской. Уведомление было подано в срок в мэрию, однако мэрия повела себя странно: затянула с ответом, а когда ответила отказом, то не предложила никаких иных маршрутов для проведения марша.
Левые силы, в свою очередь, посчитали себя при таком отношении мэрии в праве провести марш в форме народных гуляний. Начаться они должны были аккурат возле Федерального агентства по масовым коммуникациям (кажется, так называется эта конторка в доме, где жил Рахманинов). Прибывшие на место десятки журналистов и телеоператоров стали свидетелями, однако, отнюдь не народных гуляний, а народо-вязания.
Первым был задержан первый секретарь ЦК ОКП Владимир Лакеев. Потом задержали без какого-либо повода на пешеходном переходе координатора Левого Фронта Сергея Удальцова, чуть позже был задержан и Эдуард Лимонов, который лидером "Другой России" быть перестал, однако в гуляниях тоже планировал участвовать. Другороссы даже начали скандировать "Россия будет свободной!", что и привлекло полицаев, а так же телекамеры: путинская жандармерия демонстрировала всему миру, как тут успешно подавляют свободу слова. Наличие иностранных журналистов нисколько не смутило стражей буржуйского правопорядка, они будто специально ещё и "взяли слово" сами - стали громко в мегафон произносить свои мантры: "Граждане, не поддавайтесь на провокции, помните о последствиях"...
Ну, последствия капитализма и убийства СССР тем, кто передал Путину в 2000-м году власть, мы прекрасно помним, поэтому и пришли на марш. Да, левые и лево-патриотичекие организации были "обезглавлены", однако дух организаций только крепнет!
Даём первым делом информацию и видео. На задержании Удальцова (оперативная съёмка осуществлена членом ЛФ Олегом Мокряковым) хорошо видно, что никаких нарушений порядка не было, а реализовывался полицаем (который даже знает слэнговое слово "антикАп") заранее составленный сценарий. Идём в ОВД "Тверское" выручать товарищей - Удальцов и Лимонов там. Остальные - Лакеев, активист ЛФ Алексей Воронцов и многие другие, - в ОВД "Басманный".
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"Антикапитализм-2017" пройдёт без согласования собянинской мэрии
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Szanya написал 23.09.2017 15:27
я обратил внимание... написал 23.09.2017 15:10
ДокторЪ жЫдо/хохловедов ДальССкИЙ~ . написал 23.09.2017 15:03
мне очена жаль тебя и всю твою левую йобнутость.
ну ту = левоту,- во главе со всякими жЫдками-Залкинд-удальцами.
жаль, что вы до бабульки-жЫдофки с лупобельмыми буркалами не добрались, жаль...
а-то обнялись бы с сЫрожей, хлебнули с бутылочки какойнить совковой "дуратины", сплакнули бы и по евойной баушке = рОзочке Залкинд,- ведь она такая хорошая была ...
А!
всЁ про паровоз пела, а в перерывах из маузера была большая любительница Русских людишек пострелять, для вас это бальзам на душу.
ВАМ = жЫдкам !
Szanya написал 23.09.2017 15:00
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Так людям и не дали собраться, обратили внимание сколько работников полиции было стянуто, там уж с подготовкой к подавлению акций протеста дела обстоят неплохо, опыт наработан, значит нужно что-то другое предложить чтобы произошел сбой в программе у представителей их правопорядка, хотя это вопрос перспективы, чтобы не срабатывали всякие ментдомашние заготовки. Ну, а Тов.Сергею меньше всего нужны эти спектакли, не для того он сидел чтобы быть героем пиара. Просто честный парень, не жаждущий ни славы ни денег, в противном случае давно уже добился бы и того и другого.
Szanya написал 23.09.2017 14:48
видео доступно написал 23.09.2017 14:48
Д.Ч. написал 23.09.2017 14:42
видео недоступно написал 23.09.2017 14:39