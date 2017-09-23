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Московский листок

Кандидаты от "Единой России" и КПРФ объявили об отказе признать опубликованные результаты муниципальных выборов

Опубликовано 23.09.2017 в разделе комментариев 2

беспредел москва выборы собянин
Кандидаты от "Единой России" и КПРФ объявили об отказе признать опубликованные результаты муниципальных выборов

В Пресненском районе кандидаты от Единой России и КПРФ отказались признать результаты голосования и заявили о своей уверенности в фальсификации итогов в пользу кандидатов из «списка Гудкова».

Кандидаты в депутаты Совета депутатов муниципального округа Пресненский от многомандатного округа номер 1, заявили о непризнании официальных результатов голосования. В опубликованном заявлении говорится что они уверенны в фальсификации итогов голосования в пользу кандидатов из «списка Гудкова-Каца». В частности, доказательством проведенной фальсификации кандидаты называют отказ избирательной комиссии в ручном пересчете голосов.

Также, кандидаты, подписавшие заявление, обратились в ЦИК РФ с требованием аннулировать итоги голосования по данному округу. А в случае отказа намерены добиваться досрочного отзыва членов «списка Гудкова-Каца», объявленных победителями.

Заявление подписали -

Ткач Елена Валериевна – «Единая Россия»

Самойлова Наталья Михайловна – «Единая Россия»

Болтенков Михаил Вячеславович - КПРФ

Кавун Андрей Николаевич – КПРФ



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
в едином строю написал 23.09.2017 15:01
Каждый раз с некоторым благоговением смотрю на тех, кто видит разницу между разными филиалами ПЖиВ - в данном случае между едроссами и зюгановцами.
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(без названия)
патриот истинный написал 23.09.2017 14:57
КПРФ-Единая Россия,близнецы-братья!Мы говорим коммунисты,подразумеваем путинисты.Мы говорим Зюганов,подразумеваем верный соратник Путина!
Жириновцы,коммунисты,эсэры и яблочники-еще теснее сплотим наши ряды,еще сильнее поддержим нашего президента!Защитим нашего Величайшего от нападок и обид всяких сетевых хомячков!
Разъедился,понимаешь,этот Неназываемый по стране,митинги организует.уже и на площадях народ не умещается.Еще чего доброго и скинет Наше Все.как дальше жить будем?!Кто займет все эти дворцы и поместья,кто будет ездить на самолетах и яхтах,куда девать все эти часы?И самое страшное,а что будет с депутатами и прочими слугами народа?!!!
Защитим нашего Защитника!С голоду сдохнем,в лапти переобуемся и веревкой подпояшимся,но не дадим в обиду Заботника нашего.Тем более веревка у нас есть.если совсем плохо станет можем на ней и повесится.Хотя...веревка крепкая.длинная,на ней много кого поместить можно.
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