Кандидаты от "Единой России" и КПРФ объявили об отказе признать опубликованные результаты муниципальных выборов

В Пресненском районе кандидаты от Единой России и КПРФ отказались признать результаты голосования и заявили о своей уверенности в фальсификации итогов в пользу кандидатов из «списка Гудкова».

Кандидаты в депутаты Совета депутатов муниципального округа Пресненский от многомандатного округа номер 1, заявили о непризнании официальных результатов голосования. В опубликованном заявлении говорится что они уверенны в фальсификации итогов голосования в пользу кандидатов из «списка Гудкова-Каца». В частности, доказательством проведенной фальсификации кандидаты называют отказ избирательной комиссии в ручном пересчете голосов.

Также, кандидаты, подписавшие заявление, обратились в ЦИК РФ с требованием аннулировать итоги голосования по данному округу. А в случае отказа намерены добиваться досрочного отзыва членов «списка Гудкова-Каца», объявленных победителями.

Заявление подписали -

Ткач Елена Валериевна – «Единая Россия»

Самойлова Наталья Михайловна – «Единая Россия»

Болтенков Михаил Вячеславович - КПРФ

Кавун Андрей Николаевич – КПРФ