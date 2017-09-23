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Московский листок

Удальцов пробудет в "обезьяннике" до понедельника

Опубликовано 23.09.2017 в разделе комментариев 0

левый фронт полицейщина антикапитализм
Удальцов пробудет в "обезьяннике" до понедельника

Людей задерживали при подходе к Пушкинской площади, откуда должно было начаться шествие, а также во время прогулки по бульварам. "ОВД-Инфо" со ссылкой на очевидцев сообщает, что сотрудник Центра по противодействию экстремизму Алексей Окопный и сотрудник ФСБ, известный как Леша Улыбка, указывали полицейским, кого задерживать. У большинства задержанных не было никакой символики или плакатов. 

По данным представителя "Другой России" Александра Аверина, задержали более 50 человек. "ОВД-Инфо" сообщает, что более 30. Удальцов сообщил "Интерфаксу", что он и лидер "Другой России" Эдуард Лимонов в настоящее время доставлены в ОВД "Тверской". 

Также задержанных доставляют в отделы "Басманный" и "Красносельский". Организаторы шествия пробовали его согласовать, но мэрия сослалась на помехи для доступа граждан, которые создаст акция.

По последней информации, Сергей Удальцов пробудет в ОВД до понедельника.

Вот такой вышел долгий и массовый марш...

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