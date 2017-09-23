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Московский листок

Дядя Сэм отправил свои бомбардировщики полетать вдоль границ КНДР

Опубликовано 23.09.2017 в разделе комментариев 0

сша кндр конфронтация
Дядя Сэм отправил свои бомбардировщики полетать вдоль границ КНДР

Бомбардировщики США пролетели рядом с демилитаризованной зоной у границ КНДР, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение Пентагона. В военном ведомстве США подчеркнули, что бомбардировщики пролетели севернее и ближе к берегам, чем при любом предыдущем подобном маневре. 

В полете участвовали несколько бомбардировщиков B-1B Lancer в сопровождении истребителей. Они находились в международном воздушном пространстве. 

В-1 взлетели с американской военной базы Andersen в Гуаме. Они долетели до Корейского полуострова и пролетели вблизи демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Кореи вдоль 38-й параллели. 

Как отмечают в Минобороны США, эти действия являются "ясным сигналом того, что у президента есть много военных вариантов, чтобы справиться с любой угрозой", цитирует сообщение ТАСС. 

На протяжении недели президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын обменивались взаимными уколами - пока словесными. Трамп во время выступления на Генассамблее ООН пригрозил Северной Корее полным уничтожением в случае агрессии. Ким Чен Ын назвал его "сумасшедшим" и пригрозил резким ответом. В МИДе после этого заявили, что речь может идти о взрыве водородной бомбы не под землей, как раньше, а в акватории Тихого океана. 

В субботу в КНДР произошло землетрясение, напоминавшее последствия очередного ядерного испытания. Однако сейсмологи из соседних стран решили, что в этот раз подземные толчки были вызваны естественными причинами. 

Помимо этого, в субботу утром Китай объявил о резком ограничении торговли с КНДР, в том числе запрете на экспорт туда нефтепродуктов и импорт текстиля - один из немногих источников валюты для изолированного санкциями государства.

Отметим, однако, что подобные демонтрации у границ никогда не пугали КНДР. Ещё в апреле Северная Корея заявила о готовности потопить американский авианосец Carl Vinson, чтобы продемонстрировать свою военную мощь. Об этом говорится в статье газеты Rodong Simbun. В воскресенье ударная группа ВМЧ США начала совместные учения к югу от Корейского полуострова. 

"Наши революционные силы в полной готовности потопить американский атомный авианосец одним ударом", - цитирует статью ТАСС. Издание сравнило авианосец с "грубым животным", в статье говорится, что удар по нему станет "наглядным примером демонстрации нашей военной мощи".  

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