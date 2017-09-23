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Московский листок

Пока полицаи сочиняют протоколы на участников "Антикапа-2017", в ЦК ОКП идут письма гнева и солидарности

Опубликовано 23.09.2017 в разделе комментариев 1

беспредел москва собянин солидарность антикапитализм-2017
Пока полицаи сочиняют протоколы на участников "Антикапа-2017", в ЦК ОКП идут письма гнева и солидарности

На всех задержанных за несанкционированную акцию в Москве оформлены протоколы о нарушении правил проведения массовых мероприятий, шесть человек будут дожидаться суда в отделах полиции, сообщил представитель незарегистрированной партии "Другая Россия" Александр Аверин. 

"Оставляют в ОВД до суда в понедельник шесть человек, пятерых "нацболов" и Сергея Удальцова. Остальных отпустили или сейчас отпускают", - сообщил Аверин в субботу вечером. 

По его словам, на тех, кого оставили в ОВД до понедельника, оформлены протоколы по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ ("повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий"), на остальных - по части 5 той же статьи ("нарушение правил проведения массовых мероприятий"). 

По уточненным данным, всего на несанкционированной акции был задержан 41 человек, добавил Аверин. 

"Интерфакс" не располагает подтверждением этой информации из других источников. 

Сергей Удальцов, Эдуард Лимонов и еще несколько десятков человек были задержаны на Страстном бульваре в Москве во время проведения несанкционированного мероприятия "Антикапитализм". На Удальцова и Лимонова составили протокол об административном правонарушении.

От редакции: Тем временем в пресс-службу ЦК ОКП потупают письма гнева и солидарности из разных углоков планеты.

Возмущение незаконными задержаниями российских политиков и общественных деятелей, нарушениями самой же буржуазией установленной законности, и свою поддержку задержанным выразили: коммунисты Португалии, Испании, США, Евросоюза, Австралии, Лаоса, Кении, Алжира, Болгарии, Югославии (они настаивают именно на этом гражданстве), Украины, Финляндии, Лондона, Казани, Ростова, Краснодара, Новосибирска, Кисловодска.

Вот такой "улов" московских полицаев и конкретно Собянина накануне Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи... Кстати, об этом пишут и в гневных комментариях под новостью о задержаниях в Москве: "Сегодня прошло довольно массовое задержание молодежи, собравшихся для марша Антикап. Около 30 человек в заключении ничего не совершивших и это в преддверии Х!Х молодежного Фестиваля! Московские власти явно переусердствовали."

И это один голос из тысяч... Наверное, надо срочно дать Собянину орден "За защиту капитализма от молодёжи". Заслужил. И кто там теперь вместо Колокольцева? Ему "За благодеяния" орден, как Алишеру Усманову. Хорошее дело-то! Повязали всех, протокольчики выумали - хотя полно свидетелей, что это было мирное собрание, на которые даёт право конституция, гарантом которой типа Путин и является... Но не является! Пусть же не пищат, когда и мы плюнем свинцово на их конституцию.  

Д.Ч.



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Всего комментариев к статье: 1
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А почему только Собянин?
Оптимист написал 23.09.2017 23:02
Власть перешла к открытой силовой диктатуре
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