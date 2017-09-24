Путин анонсировал чудо. Экономическое

Президент России Владимир Путин провел совещание с министром экономического развития Максимом Орешкиным и министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Президент подчеркнул, что экономика России вышла на траекторию достаточно устойчивого роста. При этом он отметил, что качественного перелома в повышении производительности труда пока не произошло.

Это интересно - если производительность труда не растет, а цены на сырье, которым торгует Россия, в целом либо не растут, либо вообще падают, за счет чего "устойчивый рост"?

"Мы хорошо знаем, что важнейший фактор роста — это, конечно же, инвестиции. Мы говорим, что за второй квартал этого года — 6,3%",— заявил Владимир Путин.

То есть выходит, что небольшой и очевидно неустойчивый рост произошел за счет инвеститций? То есть нам дали денег, и мы "подросли"? Так?

Но инвестиции - это средства, который даются в расчете получить прибыль. То есть их надо возращать, и еще с процентами. То есть следом за "ростом" должен произойти спад, причем больший, чем рост? Если, конечно, инвестиции не приведут к росту производительности труда или увеличению цен на нефть и газ на внешних рынках. Но ни первого, ни второго пока не происходит.

Так за счет чего оптимизм?

На совещании Мантуров хрипел и говорил очень-очень неуверенно. А Путин - тот вообще почти шепотом, половину не разберешь... Но о том, что в перспективе экономический рост должен быть выше среднемирового, можно было разобрать уверенно.

Министры согласились, но как они собираются этого достигать - сказано не было.

На совещании явно не хватало третьего - патриарха, к примеру. Который мог бы рассказать о чем-нибудь чудесном и умонепостигаемом. Тогда было бы все ясно - чудо. Пусть и экономическое.

И у Путина была бы хорошая заявка на будущую канонизацию - как-никак, а чудотворец...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск