Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Путин анонсировал чудо. Экономическое

Опубликовано 24.09.2017 в разделе комментариев 1

путин экономика чудо
Путин анонсировал чудо. Экономическое

Президент России Владимир Путин провел совещание с министром экономического развития Максимом Орешкиным и министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Президент подчеркнул, что экономика России вышла на траекторию достаточно устойчивого роста. При этом он отметил, что качественного перелома в повышении производительности труда пока не произошло.

Это интересно - если производительность труда не растет, а цены на сырье, которым торгует Россия, в целом либо не растут, либо вообще падают, за счет чего "устойчивый рост"?

"Мы хорошо знаем, что важнейший фактор роста — это, конечно же, инвестиции. Мы говорим, что за второй квартал этого года — 6,3%",— заявил Владимир Путин.

То есть выходит, что небольшой и очевидно неустойчивый рост произошел за счет инвеститций? То есть нам дали денег, и мы "подросли"? Так?

Но инвестиции - это средства, который даются в расчете получить прибыль. То есть их надо возращать, и еще с процентами. То есть следом за "ростом" должен произойти спад, причем больший, чем рост? Если, конечно, инвестиции не приведут к росту производительности труда или увеличению цен на нефть и газ на внешних рынках. Но ни первого, ни второго пока не происходит.

Так за счет чего оптимизм?

На совещании Мантуров хрипел и говорил очень-очень неуверенно. А Путин - тот вообще почти шепотом, половину не разберешь... Но о том, что в перспективе экономический рост должен быть выше среднемирового, можно было разобрать уверенно.

Министры согласились, но как они собираются этого достигать - сказано не было.

На совещании явно не хватало третьего - патриарха, к примеру. Который мог бы рассказать о чем-нибудь чудесном и умонепостигаемом. Тогда было бы все ясно - чудо. Пусть и экономическое.

И у Путина была бы хорошая заявка на будущую канонизацию - как-никак, а чудотворец...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
У нас, куда ни плюнь, -
все ЧУДО! написал 24.09.2017 05:02
И ЧУДАКИ кругом.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к врачам?:
Результаты
Интернет-ТВ
Под Новочеркасском горит кладбище
Под Новочеркасском горит кладбище
23.09.2017
"Антикапитализм-2017" пресекли на корню: Лакеев, Удальцов, Лимонов задержаны
"Антикапитализм-2017" пресекли на корню: Лакеев, У...
23.09.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин анонсировал чудо. Экономическое (1)
Пока полицаи сочиняют протоколы на участников "Антикапа-2017", в ЦК ОКП идут письма гнева и солидарности (1)
Дядя Сэм отправил свои бомбардировщики полетать вдоль границ КНДР (0)
Удальцов пробудет в "обезьяннике" до понедельника (3)
Кандидаты от "Единой России" и КПРФ объявили об отказе признать опубликованные результаты муниципальных выборов (9)
"Антикапитализм-2017" пресекли на корню: Лакеев, Удальцов, Лимонов задержаны (33)
Джипарь "забодавший" маршрутку под Калиниградом имеет хозяина с неразглашаемым именем (5)
Два взрыва в центре Донецка (8)
Порошенко предлагает зачистку Донбасса силами ООН (73)
Под Новочеркасском горит кладбище (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Умеют же люди фoрмулирoвать!
Дарья Митина Дарья Митина: Кoлoбoк ржал :))))
Максим Калашников Максим Калашников: А посмотрим...
Дарья Митина Дарья Митина: Пoгулял на свoбoде, и хватит
Максим Калашников Максим Калашников: Лавров оклеветал выдающегося сталинского юриста и дипломата
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss