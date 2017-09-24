"ВИМ-Авиа" возобновила полеты, но не доверие

В московском аэропорту «Домодедово» начались вылеты рейсов «ВИМ-Авиа», задержанные ранее. Было задержано 19 рейсов, намеченных на 20, 21 и 22 сентября. В Росавиации пояснили, что задержки рейсов произошли из-за долгов «ВИМ-Авиа» по оплате топлива. В Минтрансе наблюдают за ситуацией с перевозчиком.

- Я понимаю, что долги были у авиакомпании перед аэропортами, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но тогда получается, что задержала рейсы не "ВИМ-Авиа", а аэропорты? И вот дальше Следком может что угодно проверять, но вывод очевидный - на интересы пассажиров наплевать не только авиаперевозчикам, но и государству? А ведь ладно, что аэропорту Домодедово люди сутками сидели в залах ожидания. Но в еще худшем положении оказались пассажиры, которым надо было вернуться в Москву - срок путевок зхакончился, деньги тоже, и вот они с детьми в чужих городах, за тысячи километров от дома - и вообще некому жаловаться! Но это "мелочи" в спорах хозяйствующих субъектов. Пассажир - это просто заложник в экономических отношениях.