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Московский листок

Украинские каратели применяют беспилотники с осколочными снарядами

Опубликовано 24.09.2017 в разделе комментариев 1

Украинские каратели применяют беспилотники с осколочными снарядами

Власти Донецкой народной республики заявили об увеличении случаев применения ВС Украины беспилотников, снаряженных осколочными боеприпасами, в том числе кустарного производства, передает РИА Новости.

Между тем, согласно минским договоренностям, вблизи линии разграничения запрещен полет боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов, за исключением БПЛА, принадлежащих миссии ОБСЕ.

- Надо понимать, что нелюди, собравшиеся на другой стороне линии разграничения, настроены убивать и только убивать, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Все равно кого, все равно, каким способом. Это не их дома, не их семьи пождвергаются ежедневному риску быть покалеченным или убитым. Донбасс для них давно чужой, территория под зачистку. Они спокойно говорят об убийстве десятков тысяч, о депортациях сотен тысяч - в разы больше, чем, например, было депортировано крымских татар в эпоху Сталина. Они говорят, что на занятых ими терроририях Донецкой и Луганской областей нет сепаратизма - прекрасно зная, что всех потенциальных сепаратистов они уже убили или вынудили бежать. Украинская часть Донбассе - это "мертвая зона", которую хотят распространить на весь Донбасс. Они шумно радовались, когда в 2014-м году украинский штурмовик убил двух женщин у Луганской администрации, и надо полагать также радуются, когда осколочный заряд с их беспилотника убивает еще кого-то - ребенка, случайного прохожего, даже просто собаку. Вы все еще сомневаетесь в существовании украинского терроризма? Напрасно...



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Всего комментариев к статье: 1
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Journalist написал 24.09.2017 17:10
А про убивать и убивать в чечне, которую оккупировали русские, ты с 94-99 тоже писал или нет?
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