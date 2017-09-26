Европа устранила препятствия для участия Навального в выборах, Кремль - нет

Согласно опросам социологических служб за Навального готовы проголосовать 2% жителей, планирующих прийти на избирательные участки во время президентских выборов в марте 2018 года. Казалось бы никакой проблемы для власти нет. В России сумасшедших больше. Тем удивительнее комплекс топорных, неуклюжих действий всей государственной системы страны, направленный на сдерживание этого политика, и невнятно звучащая аргументация.

Алексей Навальный - политик федерального масштаба. Напомню, что на выборах мэра Москвы в 2013г. он набрал весомые 27% - больше, чем представители всех вместе взятых оппозиционных парламентских партий (коммунист тогда набрал 10%, кандидаты от СР, ЛДПР, "Яблока" по 2-3%). Его регистрируемые социологами нынешние 2% равны показателям Зюганова или Жириновского при том, что Навальный имеет 0% эфирного времени. Для крупнейших СМИ, падких на сенсационные новости, его почему-то не существует.

Комитет министров Совета Европы на днях признал, что Россия не исполнила должным образом решение Европейского суда по правам человека по делу «Кировлеса». Ни один телеканал не обмолвился об этом факте, промолчало большинство газет. Ряд изданий ("Взгляд", "Регнум", "Лента") привели односторонние мнения российских юристов, заявивших о политизированности европейского ведомства, другие ("РБК", Ньюсру") ограничились сообщением новости без комментариев. Пожалуй, только "Ведомости" опубликовали по данному поводу глубокий аналитический материал.

Рассмотрев жалобу Навального и Офицерова по делу "Кировлеса" в феврале 2016 года, ЕСПЧ установил, что российские суды признали заявителей виновными в действиях, не отличимых от обычной предпринимательской деятельности, не обеспечили справедливого судебного разбирательства, не рассмотрели доводы о политической подоплеке дела, а потому потребовал его пересмотра. Министерство юстиции РФ настаивает, что решение ЕСПЧ было выполнено, напоминая о выплаченной пострадавшим компенсации и о том, что пересмотр дела состоялся. Повторный процесс, прошедший зимой 2017г. в Ленинском суде г.Кирова, подробно освещался и вызвал массу недоуменных вопросов журналистов. Суд напоминал фарс с теми же действующими лицами и даже неисправленными опечатками в протоколах с первого процесса. Он прошёл быстро и формально, придя к тем же самым выводам, что и были поставлены под сомнение ЕСПЧ.

Комитет министров Совета Европы исходит из того, что при новом рассмотрении дела были допущены аналогичные предыдущему нарушения. Потому приговор является незаконным и должен быть отменен. Комитет объявил, что Россия должна устранить препятствия к тому, чтобы Алексей Навальный баллотировался на выборах президента. Комитет министров Совета Европы является старейшей в Европе международной правовой организацией и следит за выполнением решений ЕСПЧ. Россия является членом Совета Европы с 1996 года. Решения ЕСПЧ и Комитета министров — часть российской правовой системы. Сторонники Навального считают, что отныне никаких юридических ограничений для участия их кандидата в выборах президента России нет.

Безусловно, юридическая казуистика по поводу судимостей кандидата используется властью и "карманной оппозицией" с целью недопущения неудобной и опасной фигуры к выборам. Президент ЮАР Мандела до своего избрания 27 лет провёл в тюрьме, будущий президент Польши Лех Валенса за создание независимых профсоюзов почти год был под арестом и т.д. - активная оппозиционная политическая деятельность нередко приводит к проблемам с "законом". Окажись в руках Навального телевизионный рупор, и о летающих на частных самолётах собачках, тайных бизнес-империях премьер-министра или сыновей генерального прокурора, чайной ложечке за 14 тыс. руб. для топ-менеджмента госкорпораций и других не самых привлекательных вещах узнают десятки миллионов россиян. Конечно, никакого переворота в сознании большинства из них не произойдёт, у нас привыкли преклоняться перед сильными и богатыми, но по идее сакральности действующего режима, чьи лидеры всё чаще и всё дольше задерживаются в церкви, удар придётся ощутимый. Поднявшийся на дрожжах борьбы за национальные интересы рейтинг в 86% может начать ощутимо сдуваться, когда информация о реальных целях ближайшего окружения главы государства станет достоянием широкой общественности.

На фоне реальных расследований, последовательной критики "партии жуликов и воров", чётких и ясных предложений Навального жалкими и убогими выглядят платформы разбитой и деморализованной зюгановским правлением КПРФ, театральные эскапады Жириновского, унылое существование "Справедливой России". Становится очевидным, как им всем комфортно своё нынешнее положение, позволяющее ничего не делать, получать несколько процентов голосов электората и иметь за это бюджетное финансирование. Ощетинились либералы, называя Навального "проектом Кремля" - сами они 20 лет провели в мелких склоках, разборках и расколах, создавая тысячи течений для тысячи людей. Зашумел "патриотический лагерь", называя Навального "проектом Запада". Только часть избирателей, которая игнорирует выборы без выбора, не видя на политической арене своих представителей, зацепилась за Навального, кто озвучивает её мысли и её чаяния.

Ситуация с Навальным любопытна с точки зрения отечественной истории, в которой ни в царский, ни в советский, ни в постсоветский периоды не было лидера, возникшего "вне системы". Всегда были наследники, преемники, ставленники придворной камарильи или партийной номенклатуры, "забронзовевшие" при жизни, но никогда человек, похожий на обычного гражданина, но выдающейся решимости. Который говорит нормальным человеческим языком о понятных вещах, который не скрывает свою семью, детей, который легко, без бумажки общается в разных аудиториях и с толпами на улице, который по-мужски ведёт себя в непростых ситуациях (при задержаниях, на скамье подсудимых, при атаках неадекватов с "зеленкой").

Думается, после заявление Комитета министров Совета Европы Кремль в затруднительном положении. Конечно, уверенная в себе власть дала бы "зелёный свет" кандидату Навальному хотя бы для того, чтобы выглядеть демократической в глазах международного сообщества, и не допускать разговоров о собственной не легитимности внутри страны после выборов. Ресурсов для победы вроде бы должно хватить с лихвой, но и в таком случае формирование реальной мощной оппозиции станет необратимым. Если же этого не произойдёт, то, скорее всего, правящая элита осознаёт, что ресурсы её на исходе, удержаться у власти возможно лишь с помощью ограничения гражданских прав и свобод. Временный вариант. Впрочем, в любые эпохи устраивавший "временщиков".