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Московский листок

Стало известно, где на Руси умереть хорошо

Опубликовано 25.09.2017 в разделе комментариев 0

криминал регионы преступность
Стало известно, где на Руси умереть хорошо

Генпрокуратура подготовила статистические данные о количестве преступлений в российских регионах за первое полугодие 2017 года. Первое место по общему количеству преступлений среди регионов занимает Москва (71,9 тыс. преступлений), второе — Московская область (43,7 тыс.).

На третьем месте Краснодарский край (33,5 тыс.). Четвертое и пятое места — Челябинская область и Башкортостан (33,3 тыс. и 29,5 тыс.). В десятку вошли Ростовская, Тюменская, Свердловская и Кемеровская области, а также Республика Татарстан.

- Вообще-то в Москве живет постоянно 12,5 миллионов человек и еще миллиона три временно, - полагает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - В Подмосковье живет постоянно 7 миллионов, второе место в стране по численности, плюс мигрантов еще больше, чем в Москве - жилье дешевле. Так что не удивительно, что именно эти два региона держат первое и второе места и по числу преступлений. На третьем месте Кубань с 5,5 миллионами населения - тоже вполне логично. А вот вместо 5-миллионного Петербурга на четвертом месте Челябинская область с 3,5 миллионами проживающих и по населению всего 10-я в стране. Это уже, наверно, диспропорция - населения в полтора раза меньше, чем на Кубани, а преступлений почти столько же... В Башкирии населения 4 миллиона, а преступлений меньше, чем в Челябинской области. Но больше, чем в 5-миллионном Питере. Также сюрприз и небольшая Кемеровская область с 2,7 миллионами населения, а по преступности обгоняющая 3,8-миллионный Татарстан. Хотя в целом все логично - в крупных регионах и преступлений больше. А в бедных регионах грабят и убивают чаще, чем в богатых. В Татарстане ВВП на душу населения в полтора раза выше, чем в Кемерово и Челябинске, вот и результат. Где народу много, живут бедно и никаких перспектив - там и преступлений совершают больше. Да и в Москве, если посмотреть, кто совершает большинство преступлений - это как раз "искатели счастья" из бедных краев. Уберите неравенство в уровне жизни - исчезнет и неравенство в криминале.



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