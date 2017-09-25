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Московский листок

Опять Меркель

Опубликовано 25.09.2017 в разделе комментариев 2

германия выборы меркель правые
Опять Меркель

Блок консерваторов Ангелы Меркель одерживает победу на воскресных выборах в Бундестаг, набирая около 33%. Это худший результат партии Меркель за время ее правления, но он опять позволяет ей возглавить страну.

В Бундестаге 19-го созыва впервые с 1953 года будут представлены шесть политических сил - выступающие единым блоком Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС, 33,2%), СДПГ (20,8%), АдГ (13,1%), Свободная демократическая партия (СвДП, 10,4%), "зеленые" (9,2%) и Левая партия (8,7%).

СДПГ приняла решение уйти в оппозицию, получив на выборах результат, худший за всю ее историю. Но разочарование избирателя в существующем порядке выразилось не в "левом повороте", а, наоборот, в правом. Это привело к попаданию "Альтернативы для Германии" (АдГ) в парламент, где не было партий правого толка с окончания Второй мировой войны.

Дальнейшее вполне предсказуемо - Меркель сформирует недееспособную коалицию. С арифметической точки зрения единственным возможным вариантом формирования правящей коалиции в Германии остается так называемая "Ямайка" - по цветам, символизирующим консерваторов, либералов из Свободной демократической партии (СвДП) и "зеленых", и совпадающим с цветами флага соответствующего государства. Задачу для правительства Меркель уже сформулировала перед своими однопартийцами - не улучшения ситуации в стране, а борьба за симпатии избирателя.

К чему это приведет в следующем сезоне вполне понятно - новое правительство Меркель окажется недееспособным, популярность традиционных партий будет падать и падать. В то же время правые, получив парламентскую трибуну, не смогут влиять на принятие решений, но и не будут нести за них отвественность - то есть станут набирать очки. И вполне вероятно, что через небольшое время мы увидим во главе Германии новое, сугубо правое правительство.

И сбудется, наконец, мечта Гитлера, об объединенной Европе под руководством нацистской Германии.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: В Германии 82 млн. населения и 19 млн. эмигрантов.
один изъ многих написал 25.09.2017 05:18
Скоро немцы взбесятся... написал 25.09.2017 04:30
Да так им и надо. Не все по хромовому голенищу хлыстиком щелкать...
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В Германии 82 млн. населения и 19 млн. эмигрантов.
Скоро немцы взбесятся... написал 25.09.2017 04:30
.
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