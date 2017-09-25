Архангельские сторонники идей чучхе приняли заявление о поддержке речи товарища Ким Чен Ына

Архангельское областное общество изучения идей Чучхе и политики Сонгун (АООИИЧПС) решительно поддерживает антиимпериалистический посыл Заявления Товарища Ким Чен Ына и речь министра иностранных дел КНДР выступившего на Генассамблее ООН!

Хамские прорвокационные разглагольствования одного из одиозных главарей американских империалистов – марионетки мирового капитала Дональда Трампа, в открытую, после битых гитлеровских разбойников, призвавшего с трибуны международной организации уничтожить целую суверенную страну и её народ, действительно похоже на бред безумца, либо, что нам кажется более верно, беснование обнаглевшего палача, которому не по зубам оказалась запланированая жертва.

Народ и Лидер чучхеской Кореи оказались не по зубам всей камарилье империалистического гадюшника и за короткое время подготовили этой своре бешеного зверья достойный справедливый ответ.

И это не удивительно так как народ КНДР под руководством Пэктусанских Полководцев не отказался от социализма, как народы Восточной Европы, дезориентированные шайками ренегатов, обманувших свои народы и отдавших их в кабалу к империалистам НАТО.

АООИИЧПС уверено, что и дальше Народно-Демократическая Корея не раз удивит мир своими достижениями как в мирном строительстве Социалистической процветающей державы, так и в могучем военном сдерживании империалистическиз варваров!

А безрассудные беснования Трампа лишь подтверждают правильность курса, выбранного Маршалом Ким Чен Ыном, Трудовой Партией и народом КНДР!