ВЦИОМ: у большинства россиян нет накоплений

Большинство россиян (63%) не имеют финансовых накоплений, сообщает газета Известия со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ. Отмечается, что 36% опрошенных смогли накопить некоторую сумму, 74% из них хранят деньги в банке, а 22% держат их "при себе".

Сбережениями россияне считают сумму от 398 тыс. рублей. И это на 64% больше, чем в 2013 году, тогда накопления составляли 243 тыс. рублей.

Лучшим способом вложения денег наши сограждане по-прежнему считают покупку недвижимости. Так ответили 46% россиян, еще 14% предпочитают вкладываться в золото и драгоценности, 7% — в акции предприятий, 5% — инвестировать в пенсионные фонды.

29% опрошенных для сохранения сбережений готовы открыть счет в банке. Из них 17% считают, что хранить их нужно в рублях, 10% предпочитают валюту.

Социологи также выяснили, что для безбедной жизни россиянам необходим ежемесячный доход в 105 тыс. рублей.