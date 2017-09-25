Плохо скрытая классовая ненависть видна в реакции так называемых "либеральных" СМИ на события 23 сентября на Страстном Бульваре.



Дурацкое ёрничанья и всяческое отвращение к стронникам левых идей сквозят в статье в "МК", вместе с попыткой запугивания граждан, якобы им грозит уголовное преследование, за выход на несанкционированный митинг.

Обо мне сказано что меня "обступила кучка" сторонников, Кучка не может обступить, а если обступила, то уже не кучка.



Я уже упоминал что "МК" так и не объяснилась, в ответ на мой упрёк: почему заместителем главного редактора газеты долгое время был Эйдар Муджабаев - который сейчас с оружием в руках выступает против России и российского Крыма? Предатель России был замглавного редактора, а?



А вы ещё замечаете, братья и сёстры, что "МК" расчётливо прикарманила себе советский титул "Московский комсомолец", не желая терять деньги если она переименуется как либо? Ах вы, тусклая вы братия, пятая вы колонна... сложите с себя титул "комсомолец", самозванцы! Вот по ком уголовное преследование плачет, так это по прожённым делягам из "МК".



Радио Коммерсант FM вообще ничего на тему не произнесла, а между тем все подходы к Страстному были запружены полицией. Зато о криворотой тусовщице с собачьей фамилией они целые передачи устраивают.



Никакого сговора между Удальцовым и Лимоновым вообще не было. Более того, я впервые увидел Сергея после выхода его из лагеря, уже в полицейском автобусе стоящем у ОВД "Тверская". На Страстной просто самостоятельно пришли люди, возмущённые тем, почему лимоновцам и левым можно умирать за российские в сущности интересы, в Донбассе, а выйти на мирный митинг в Москве нельзя.



23-го на Страстном среди других нацболов был задержан Дима Колесников, человек которого ранило в Донбассе и у него шесть осколков свинца в голове остались, операцию делать нельзя. Сегодня его должны осудить. И что, дадут штраф неподъёмный?



Какая-то ветвь власти попуталась, не иначе.

Ну чего, преследования только сплотят левых.



Что до Навального, то ему давно пора уехать в Израиль, и не путаться под ногами оппозиции.