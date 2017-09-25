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Московский листок

Преследования только сплотят левых

Опубликовано 25.09.2017 автором Эдуард Лимонов в разделе комментариев 4

протест лимонов
Преследования только сплотят левых

Плохо скрытая классовая ненависть видна в реакции так называемых "либеральных" СМИ на события 23 сентября на Страстном Бульваре.

Дурацкое ёрничанья и всяческое отвращение к стронникам левых идей сквозят в статье в "МК", вместе с попыткой запугивания граждан, якобы им грозит уголовное преследование, за выход на несанкционированный митинг.
Обо мне сказано что меня "обступила кучка" сторонников, Кучка не может обступить, а если обступила, то уже не кучка.

Я уже упоминал что "МК" так и не объяснилась, в ответ на мой упрёк: почему заместителем главного редактора газеты долгое время был Эйдар Муджабаев - который сейчас с оружием в руках выступает против России  и российского Крыма? Предатель России был замглавного редактора, а?

А вы ещё замечаете, братья и сёстры, что "МК" расчётливо прикарманила себе советский титул "Московский комсомолец", не желая терять деньги если она переименуется как либо? Ах вы, тусклая вы братия, пятая вы колонна... сложите с себя  титул "комсомолец", самозванцы! Вот по ком уголовное преследование плачет, так это по прожённым делягам из "МК".

Радио Коммерсант FM вообще ничего на тему не произнесла, а между тем все подходы к Страстному были запружены полицией. Зато о криворотой тусовщице с собачьей фамилией они целые передачи устраивают.

Никакого сговора между Удальцовым и Лимоновым вообще не было. Более того, я впервые увидел Сергея после выхода его из лагеря, уже в полицейском автобусе стоящем у ОВД "Тверская". На Страстной просто самостоятельно пришли люди, возмущённые тем, почему лимоновцам и левым можно умирать за российские в сущности интересы, в Донбассе, а выйти на мирный митинг в Москве нельзя.

23-го на Страстном среди других нацболов  был задержан Дима Колесников, человек которого ранило в Донбассе и у него шесть осколков свинца в голове остались, операцию делать нельзя. Сегодня его должны осудить. И что, дадут штраф неподъёмный?

Какая-то ветвь власти попуталась, не иначе.

Ну чего, преследования только сплотят левых.

Что до Навального, то ему давно пора уехать в Израиль, и не путаться под ногами оппозиции.



Рейтинг:   4.25,  Голосов: 4
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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Наобнпндопш написал 25.09.2017 12:49
не следил, ибо неинтересно
Дядинька, а че за сложности с воспоминаниями о будущем, - с нацбольским акцентом в тоей тусовке?
Низзя?? - ...аа, потомок Землячки был протифф... и иже тож.., ага...
Дык, пущщай другороссы выступят сами по себе, заранее анонсировав тему: "Национальное Достояние - Нации! Экспроприируем приблудные экспроприаторов!"
(при более-менее грамотной расшифровке сочувствующих будет на порядок больше - эт как мин)
...и эта, - ну скромнее ж надо ть быть-то с масштабами обступленийя, глыбищща ты наша цитрусовая...
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(без названия)
Трикстер написал 25.09.2017 12:43
Точно, а то гадают, что за хрень
в стране 25 лет.
Оказывается, "Какая-то ветвь власти попуталась, не иначе".
А другие ветви власти, и даже корни, об этом ни шиша не знают..
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(без названия)
про преследования левых написал 25.09.2017 12:42
Хм... "преследования только сплотят левых" - а что... Генчика Зюганова и вообще зюгановцев кто-то преследует?
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(без названия)
стоик949 написал 25.09.2017 12:38
Совсем плохи дела у Галерных - вытащили нафталинового Лимонова на обозрение?
сортирный Карлик, если не полный идиот, должен бежать без оглядки...правда бежать некуда - кому нужно отработанное дерьмо?
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