Миллиардер Рыболовлев объявлен персоной нон-грата в Монако

Российский миллиардер, бывший владелец "Уралкалия" Дмитрий Рыболовлев персоной нон грата при княжеском дворе Монако, сообщает французский еженедельник Le Journal du Dimanche.

Рыболовлева считают причастным к коррупционному скандалу, поэтому власти Монако попросили его дистанцироваться от княжества до конца разбирательств.

По данным СМИ, российского олигарха обвиняют в давление на следственные органы и полицию Монако в судебной тяжбе со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье. С 2003 года Рыболовлев приобрел у Бувье плотна Ван Гога, Пикассо, Моне, Модильяни и других мастеров на общую сумму свыше $2 млрд. В 2015 году миллиардер обвинил Бувье в том, что он незаконно получили около миллиарда долларов, завышая цену на предметы искусства при перепродаже. Вскоре арт-дилер был арестован, но позже отпущен под залог €10 млн.

Отмечается, что сам миллиардер в настоящее время находится в Лос-Анджелесе в отпуске. Его адвокат Татьяна Бершеда также покинула Монако и улетела в Лондон.

Forbes оценивает состояние Рыболовлева в $7,3 млрд, он занимает 15-ю строчку в последнем рейтинге богатейших людей России. В 2010 году миллиардер продал «Уралкалий», а затем уехал в Монако, где купил одноименный футбольный клуб, инвестировав в него около 300 миллионов евро.