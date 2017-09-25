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Московский листок

Миллиардер Рыболовлев объявлен персоной нон-грата в Монако

Опубликовано 25.09.2017 в разделе комментариев 2

Миллиардер Рыболовлев объявлен персоной нон-грата в Монако

Российский миллиардер, бывший владелец "Уралкалия" Дмитрий Рыболовлев персоной нон грата при княжеском дворе Монако, сообщает французский еженедельник Le Journal du Dimanche.

Рыболовлева считают причастным к коррупционному скандалу, поэтому власти Монако попросили его дистанцироваться от княжества до конца разбирательств.

По данным СМИ, российского олигарха обвиняют в давление на следственные органы и полицию Монако в судебной тяжбе со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье. С 2003 года Рыболовлев приобрел у Бувье плотна Ван Гога, Пикассо, Моне, Модильяни и других мастеров на общую сумму свыше $2 млрд. В 2015 году миллиардер обвинил Бувье в том, что он незаконно получили около миллиарда долларов, завышая цену на предметы искусства при перепродаже. Вскоре арт-дилер был арестован, но позже отпущен под залог €10 млн.

Отмечается, что сам миллиардер в настоящее время находится в Лос-Анджелесе в отпуске. Его адвокат Татьяна Бершеда также покинула Монако и улетела в Лондон.

Forbes оценивает состояние Рыболовлева в $7,3 млрд, он занимает 15-ю строчку в последнем рейтинге богатейших людей России. В 2010 году миллиардер продал «Уралкалий», а затем уехал в Монако, где купил одноименный футбольный клуб, инвестировав в него около 300 миллионов евро.

 

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
.Дмитрий г Запорожье написал 25.09.2017 12:44
А деньги(за клуб)?Верните деньги.Вот те самые ...инвестировав в него около 300 миллионов евро.... Какие деньги?Никто ничего не знает.
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(без названия)
стоик949 написал 25.09.2017 12:42
Тяжелая судьба галерных олигархов - на Западе их за людей не считают, в России заставляют щук ловить по 2 часа и айфон осваивать по году?
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