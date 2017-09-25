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Московский листок

Лидер "Христианского государства" оказался обычным уголовником

Опубликовано 25.09.2017 в разделе комментариев 0

Лидер "Христианского государства" оказался обычным уголовником

Лидер организации «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин ранее был осужден за убийство, разбой и подделку документов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, Калинин был судим по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство с отягчающими обстоятельствами), по ч. 3 ст. 162 УК России (разбой с незаконным проникновением в жилище или в крупном размере) и по ст. 327 УК России (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).

Источник отметил, что в 2002 году Норильский городской суд приговорил Калинина к восьми годам лишения свободы. Он не сообщил другие подробности о преступлениях.

23 сентября Таганский суд Москвы избрал Калинину меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 ноября в рамках уголовного дела по факту принуждения владельцев киносетей не показывать фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда".

 



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