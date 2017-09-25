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Московский листок

Путин уволил губернатора Самарской области

Опубликовано 25.09.2017 в разделе комментариев 0

Путин уволил губернатора Самарской области

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, назначив врио главы региона Дмитрия Азарова, сообщает пресс-служба Кремля.

"Принять отставку губернатора Самарской области Меркушкина по собственному желанию", - говорится в тексте указа президента.

Отмечается, что президент РФ провел рабочую встречу с Азаровым. "В ходе встречи президент сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора", - говорится на сайте Кремля.

Отдельным указом президент России Меркушкина специальным представителем главы государства по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента сообщила о предстоящей серии отставок некоторых глав российских регионов. По словам собеседников издания, под кадровые перемены могут попасть Ивановская, Самарская, Нижегородская, Мурманская, Новосибирская, Омская области, Ненецкий автономный округ (НАО), Красноярский и Алтайский края, а также, вероятно, один-два субъекта на Северном Кавказе.

 



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