Бывший глава "РусГидро" освобожден из-под домашнего ареста

Бывший гендиректор «Русгидро» Евгений Дод освобожден из-под домашнего ареста в связи с истечением предельного срока для этой меры пресечения, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, близкий к следствию.

"В связи с тем, что в отношении Дода истек предельный срок нахождения под домашним арестом, он освобожден. Обвинение с него не снято", - сказал собеседник агентства.

Доду и главному бухгалтеру компании Дмитрию Финкелю первоначально было предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, организованном группой лиц (ч.4 ст.159 УК РФ). Позднее следствие переквалифицировало их действия на статью "растрата" (ч.4 ст.160 УК РФ).

По данным следствия, Дод, будучи главой «РусГидро», начислил себе с помощью Финкеля премию по итогам работы за 2013 год в размере 353,21 млн руб., неправомерно завысив размер вознаграждения не менее чем на 73,2 млн руб.

Сам Евгений Дод не признает себя виновным, но погасил всю вменяемую ему с подельником сумму, в связи с чем 21 декабря по просьбе следствия фигуранты были переведены под домашний арест.