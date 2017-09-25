Задержанного перед "Антикапом" Удальцова продолжают незаконно удерживать в полиции

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, задержанный 23 сентября в центре Москвы перед акцией "Антикапитализм 2017", продолжает оставаться под стражей несмотря на истечение 48-часового предельного срока, заявил один из заявителей марша "Антикапитализм" Денис Зоммер.

"Прошло уже более часа как истек предельный срок административного задержания Сергея. Сейчас он находится в полицейской машине возле здания Тверского суда, его не отпускают и паспорт не отдают. Судья Орехова Алеся Юрьевна отказала адвокату оппозиционера Виолетте Волковой в ознакомлении с материалами его дела", - сообщил ФОРУМу.мск Зоммер.

Напомним, сегодня Тверской суд Москвы должен рассматривать административное дело в отношении Сергея Удальцова. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления. Если суд признает Удальцова виновным, то ему грозит административный штраф в размере от двадцати до тридцати тысяч рублей или арест на срок до десяти суток.

Сергея Удальцова, Эдуарда Лимонова и еще более трех десятков человек задержали в субботу на Страстном бульваре в Москве до начала несогласованной акции "Антикапитализм 2017".

"Перед началом мероприятия "Антикапитализм", которое, в связи с тем, что его не согласовали, должно было проходить в формате массовых гуляний, меня на подходе к бульвару, буквально, когда я переходил дорогу возле кинотеатра "Россия", задержали сотрудники полиции. Сказали, что я собрал несанкционированную акцию и мешаю проходу граждан", - сказал он журналистам.

По словам Удальцова, в момент задержания у людей не было ни транспарантов, ни флагов. "Мы просто стояли на светофоре, хотели перейти дорогу, со мной было несколько десятков человек. Считаю свое задержание незаконным", - добавил оппозиционер.