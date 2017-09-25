ООН обвинила Россию в нарушении прав человека в Крыму

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обнародовало в понедельник доклад, в котором Крым называется "оккупированной территорией" на которой зафиксированы множественные нарушения прав человека.
"Были задокументированы серьезные нарушения прав человека, такие как незаконные аресты и задержания, насильственные похищения, дурное обращение и пытки и как минимум один случай внесудебной казни", - цитирует документ Интерфакс.
В ООН утверждают, что смена законодательства Украины на законы РФ, а также переход в российское гражданство оказали негативное влияние на многих жителей полуострова.
Отмечается, что в наибольшей степени от этого пострадали люди, выступавшие против референдума о судьбе Крыма в 2014 году, - журналисты, блогеры, активисты и сторонники «Меджлиса крымско-татарского народа», признанного в России запрещенной организацией. «Под предлогом борьбы с экстремизмом власти России в Крыму проводили домашние обыски, запугивали и задерживали членов крымско-татарской общины», - говорится в докладе.
В ООН напомнили, что среди сотен сотни задержанных и осужденных- украинский режиссер Олег Сенцов, арестованный в 2014 году. По данным авторов доклада, как минимум три человека из задержанных погибли из-за плохих условий содержания. Кроме того, известно о двух случаях, когда сотрудники ФСБ заставляли проукраинских активистов признаваться в терроризме. «К ним применялись пытки с элементами сексуального насилия», - отмечается в докладе.
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Какая Община... написал 25.09.2017 17:27
кагда шла война в Крыму России с Францией и Британией 19 век --то эти поддданные мамая татары выставили Британцам 800 телег с лошадьми --для облегчения захвата Крыма..вот этих гадов надо было тагда Дэпортировать в Османскую область через Черное море и они бы там давно забыли про Крым--и Русь...
Aleko-11 написал 25.09.2017 17:20
Так ведут себя только оккупанты.
i. написал 25.09.2017 17:07
все эти "правозащитнички по заказу".
Ведь и юрфакультеты потому держат, чтобы оттуда фильтровать под свои нужды этот расходный дурно пахнущий материал..
.Дмитрий г Запорожье написал 25.09.2017 16:51