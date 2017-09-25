ООН обвинила Россию в нарушении прав человека в Крыму

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обнародовало в понедельник доклад, в котором Крым называется "оккупированной территорией" на которой зафиксированы множественные нарушения прав человека.

"Были задокументированы серьезные нарушения прав человека, такие как незаконные аресты и задержания, насильственные похищения, дурное обращение и пытки и как минимум один случай внесудебной казни", - цитирует документ Интерфакс.

В ООН утверждают, что смена законодательства Украины на законы РФ, а также переход в российское гражданство оказали негативное влияние на многих жителей полуострова.

Отмечается, что в наибольшей степени от этого пострадали люди, выступавшие против референдума о судьбе Крыма в 2014 году, - журналисты, блогеры, активисты и сторонники «Меджлиса крымско-татарского народа», признанного в России запрещенной организацией. «Под предлогом борьбы с экстремизмом власти России в Крыму проводили домашние обыски, запугивали и задерживали членов крымско-татарской общины», - говорится в докладе.

В ООН напомнили, что среди сотен сотни задержанных и осужденных- украинский режиссер Олег Сенцов, арестованный в 2014 году. По данным авторов доклада, как минимум три человека из задержанных погибли из-за плохих условий содержания. Кроме того, известно о двух случаях, когда сотрудники ФСБ заставляли проукраинских активистов признаваться в терроризме. «К ним применялись пытки с элементами сексуального насилия», - отмечается в докладе.