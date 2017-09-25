ЦБ предложил запретить разорившимся банкирам выезд зарубеж

Центральный банк подготовил законопроект, ограничивающий выезд за рубеж руководителям разорившихся банков. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства, поправки затронут также собственников и менеджмент негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний. По словам собеседника агентства, документ уже концептуально одобрило Минэкономразвития.
Напомним, в сентябре 2016 года президент России Владимир Путин на встрече с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной пообещал поручить правительству рассмотреть вопрос об ограничении выезда за рубеж владельцам проблемных банков. Глава регулятора пожаловалась, что зачастую банкиры уезжают из России после вывода активов. «Может быть, законодательно продумать эту тему, потому что у нас граждан, которые не платят за ЖКХ или штрафы ГИБДД, могут не выпустить за границу. А банкиры с такими огромными суммами долгов спокойно выезжают», — сказала Набиуллина.
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Лис написал 25.09.2017 18:01
Очковтиратель чудо юдо написал 25.09.2017 17:53
Принят закон о КИК. ПогуглитЯ.
Так вот Страна Где ты или кто другой хранишь дЭньги полностью раскрыаает :
ФИО владельца счета,
Сумму которая лежит на счетике.
Затем Налоговая полиция на основании закона о КИК подает исковое заявление в суд на сумму вклада, даже не уведомляя тебя, и на основании решения направляет запрос в твой банк с просьбой перевести долг перед родиной в бюджет РФ.
Процедура начнется первого января 2018 года.
Спасибо Владимиру Путину!
Лис написал 25.09.2017 17:50
kerg написал 25.09.2017 17:32