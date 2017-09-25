ЦБ предложил запретить разорившимся банкирам выезд зарубеж

Центральный банк подготовил законопроект, ограничивающий выезд за рубеж руководителям разорившихся банков. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства, поправки затронут также собственников и менеджмент негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний. По словам собеседника агентства, документ уже концептуально одобрило Минэкономразвития.

Напомним, в сентябре 2016 года президент России Владимир Путин на встрече с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной пообещал поручить правительству рассмотреть вопрос об ограничении выезда за рубеж владельцам проблемных банков. Глава регулятора пожаловалась, что зачастую банкиры уезжают из России после вывода активов. «Может быть, законодательно продумать эту тему, потому что у нас граждан, которые не платят за ЖКХ или штрафы ГИБДД, могут не выпустить за границу. А банкиры с такими огромными суммами долгов спокойно выезжают», — сказала Набиуллина.