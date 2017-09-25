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Московский листок

ЦБ предложил запретить разорившимся банкирам выезд зарубеж

Опубликовано 25.09.2017 в разделе комментариев 4

ЦБ предложил запретить разорившимся банкирам выезд зарубеж

Центральный банк подготовил законопроект, ограничивающий выезд за рубеж руководителям разорившихся банков. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства, поправки затронут также собственников и менеджмент негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний. По словам собеседника агентства, документ уже концептуально одобрило Минэкономразвития.

Напомним, в сентябре 2016 года президент России Владимир Путин на встрече с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной пообещал поручить правительству рассмотреть вопрос об ограничении выезда за рубеж владельцам проблемных банков. Глава регулятора пожаловалась, что зачастую банкиры уезжают из России после вывода активов. «Может быть, законодательно продумать эту тему, потому что у нас граждан, которые не платят за ЖКХ или штрафы ГИБДД, могут не выпустить за границу. А банкиры с такими огромными суммами долгов спокойно выезжают», — сказала Набиуллина.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Спасибопутинузаэто!!!
Лис написал 25.09.2017 18:01
А чье бабло лежит во всех инвестиционных фондах? Если все деньги,которые были украдены у российского народа путем их вывода из бюджета,хотя бы просто заморозить как доходы,полученные криминальным путем,то Западу просто настанет кирдык.Вот только кто лично крышевал этих самых банкиров?
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Пока не поздно, открывайте новые офшорки!
Очковтиратель чудо юдо написал 25.09.2017 17:53
Баранов! Черный!
Принят закон о КИК. ПогуглитЯ.
Так вот Страна Где ты или кто другой хранишь дЭньги полностью раскрыаает :
ФИО владельца счета,
Сумму которая лежит на счетике.
Затем Налоговая полиция на основании закона о КИК подает исковое заявление в суд на сумму вклада, даже не уведомляя тебя, и на основании решения направляет запрос в твой банк с просьбой перевести долг перед родиной в бюджет РФ.
Процедура начнется первого января 2018 года.
Спасибо Владимиру Путину!
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(без названия)
Лис написал 25.09.2017 17:50
А где спрятался Вася Базельский? Наверное как и Полоний по джунглям в трусах от Бастрыкина скрывается."Югра"-это не "Рога и копыта".Баблос там реальный крутился.
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прелестно.... может эльвире сначала начать с ЦБ
kerg написал 25.09.2017 17:32
А как же зампред ЦБ Василий Поздышев, который сразу смотался за бугор, как только был вызван в прокуратуру для дачи показаний по делу о банкротстве банка Югра. Кстати, у него оказалось французское гражданство&#8230;
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