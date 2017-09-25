Сергей Удальцов получил пять суток ареста за несанкционированную прогулку

Тверской районный суд Москвы арестовал на пять суток задержанного 23 сентября перед шествием "Антикапитализм 2017" координатора Левого фронта Сергея Удальцова.

"Признать Удальцова виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении) и назначить ему наказание в виде пяти суток административного ареста", - цитирует Интерфакс решение судьи Алеси Ореховой.

Отмечается, что в ходе заседания судья отклонила все ходатайства защиты - в частности, о приобщении к материалам дела видеозаписи задержания Удальцова, вызове для допроса ряда свидетелей, а также лишила оппозиционера последнего слова.

По версии правоохранителей, Удальцов "организовал с помощью сети интернет и провел не согласованную с органами исполнительной власти акцию "Антикапитализм-2017". "23 сентября он прибыл на Страстной бульвар, где вокруг него организовалась группа граждан около 40 человек, которые на требования сотрудников полиции разойтись подчиниться отказались", — отмечается в материалах.

Сам Удальцов в суде заявил, что не совершал ничего противоправного. По его словам, он не являлся организатором мероприятия и приехал на Страстной бульвар, чтобы пообщаться с друзьями, что законом "не запрещено".

"Когда я приехал на Пушкинскую площадь, никаких я лозунгов не выкрикивал. Потом я пошёл по бульвару и до момента задержания со мной рядом шли журналисты, с которыми я просто разговаривал. Это законом, насколько я знаю, не запрещено… После этого ко мне подошли сотрудники полиции, взяли меня под руки и увели в полицейский автобус", - отметил политик.

Напомним, 23 сентября перед акцией «Антикапитализм 2017» задержали не менее сорока человек. По данным ОВД-Инфо, задержанных доставили в пять московских отделов полиции. На две ночи до судебных заседаний сотрудники полиции оставили шесть человек. Среди них — Сергей Удальцов, Анна Щука, Дарья Исаева, Михаил Аксель, Дмитрий Колесниченко и Сергей Череповский.