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Московский листок

Сергей Удальцов получил пять суток ареста за несанкционированную прогулку

Опубликовано 25.09.2017 в разделе комментариев 6

Сергей Удальцов получил пять суток ареста за несанкционированную прогулку

Тверской районный суд Москвы арестовал на пять суток задержанного 23 сентября перед шествием "Антикапитализм 2017" координатора Левого фронта Сергея Удальцова.

"Признать Удальцова виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении) и назначить ему наказание в виде пяти суток административного ареста", - цитирует Интерфакс решение судьи Алеси Ореховой.

Отмечается, что в ходе заседания судья отклонила все ходатайства защиты - в частности, о приобщении к материалам дела видеозаписи задержания Удальцова, вызове для допроса ряда свидетелей, а также лишила оппозиционера последнего слова.

По версии правоохранителей, Удальцов "организовал с помощью сети интернет и провел не согласованную с органами исполнительной власти акцию "Антикапитализм-2017". "23 сентября он прибыл на Страстной бульвар, где вокруг него организовалась группа граждан около 40 человек, которые на требования сотрудников полиции разойтись подчиниться отказались", — отмечается в материалах.

Сам Удальцов в суде заявил, что не совершал ничего противоправного. По его словам, он не являлся организатором мероприятия и приехал на Страстной бульвар, чтобы пообщаться с друзьями, что законом "не запрещено".

"Когда я приехал на Пушкинскую площадь, никаких я лозунгов не выкрикивал. Потом я пошёл по бульвару и до момента задержания со мной рядом шли журналисты, с которыми я просто разговаривал. Это законом, насколько я знаю, не запрещено… После этого ко мне подошли сотрудники полиции, взяли меня под руки и увели в полицейский автобус", - отметил политик.

Напомним, 23 сентября перед акцией «Антикапитализм 2017» задержали не менее сорока человек. По данным ОВД-Инфо, задержанных доставили в пять московских отделов полиции. На две ночи до судебных заседаний сотрудники полиции оставили шесть человек. Среди них — Сергей Удальцов, Анна Щука, Дарья Исаева, Михаил Аксель, Дмитрий Колесниченко и Сергей Череповский.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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Дурачка Удальцова долбили и будут долбить, пока не научится защищаться
Крокодил!!? написал 25.09.2017 20:27
Помню первый случай как его развела нашистка, а он встал в очередь за пиз....ми и получил их. Глупый и беззубый. Не сопли жевать надо, а всю мощь интеллекта (если есть) направить на то чтобы полкана который тебя задержал посадить за превышение, а превышение есть. Вспомни слова коммунистов революция чего-то стоит если умеет защищаться. А не можешь нехрен лести в революционеры.
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Re: Полицаи лучше знают
проводил ты написал 25.09.2017 19:55
публичное мероприятие или нет. Если подошли и взяли под руки - сталбыть проводил. А нет - сталбыть нет
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(без названия)
интересуюсь... написал 25.09.2017 19:40
ЧИТАЮ: "По версии правоохранителей, Удальцов "организовал с помощью сети интернет и провел..." - И СЛЕГКА НЕДОУМЕВАЮ: провел - это когда шел в окружении десятка человек и рассказывал какому-то журналисту о своей борьбе? И потом... нельзя ли указать КОНКРЕТНЫЕ интернет-ресурсы, где именно проводилась организационная работа? Ибо все это смахивает на малобюджетный спектакль...
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Пойду и я!
Проведу написал 25.09.2017 19:10
публичное мероприятие в автобусе - в сопровождении пассажиров и водителя. Авось, не заарестуют. Все ж таки это не на остановке публичное мероприятие проводить по ожиданию общественного транспорта - закрытое же помещение.
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Каждый за всех и все за одного!!!
Лис написал 25.09.2017 19:10
Серега-это не Навальный и не урка из клерикальной помойки.Богатенькие твари слишком хорошо представляют себе чем могут закончиться такие "прогулки" настоящих карбонариев.Чем больше страха перед собственным народом тем сильнее звереет фашистский режим.Агония налицо.
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Логика правоохренителей -
- ништяк! написал 25.09.2017 19:07
Шел по улице в сопровождении друзей и журналистов - проводил публичное мероприятие.
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