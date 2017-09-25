Северная Корея пообещала сбивать бомбардировщики США

США фактически объявила войну Северной Корее поэтому Пхеньян вправе сбивать боевые самолеты США даже вне северокорейского воздушного пространства, заявил журналистам в понедельник глава МИД КНДР Ли Ен Хо.

"Так как Соединенные Штаты объявили нашей стране войну, мы имеем полное право принимать контрмеры, в том числе вправе сбивать стратегические бомбардировщики, даже если они не находятся в воздушном пространстве нашей страны", - сказал министр.

По его словам, после выступления Трампа на Генассамблее ООН руководство Северной Кореи рассматривает "все варианты действий" в отношении США.

"Этот человек попытался оскорбить высшее преимущество моей страны, назвал нас любителями ракет. Он может не знать, что произносит его рот, однако совершил непоправимую ошибку, сделав неотвратимым "визит" наших ракет на материковую территорию США… Если в процессе самоубийственной атаки погибнут невинные люди в США, Трамп будет нести за это полную ответственность", — цитирует агентство Рейтер Ли Ен Хо.

Напомним, 19 сентября американский президент Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН пригрозил "полностью уничтожить" Северную Корею, если данная страна будет представлять угрозу" для США или ее союзников.

В ответ северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал принять "самые серьезные контрмеры в истории" в отношении Соединенных Штатов. При этом заявление Трампа он назвал "сумасшедшим бредом", а самого американского президента "маразматиком".

После этого Трамп обозвал сумасшедшим Ким Чен Ына и заявил, что тот столкнется с беспрецедентными сложностями.