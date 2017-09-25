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Московский листок

Северная Корея пообещала сбивать бомбардировщики США

Опубликовано 25.09.2017 в разделе комментариев 2

Северная Корея пообещала сбивать бомбардировщики США

США фактически объявила войну Северной Корее поэтому Пхеньян вправе сбивать боевые самолеты США даже вне северокорейского воздушного пространства, заявил журналистам в понедельник глава МИД КНДР Ли Ен Хо.

"Так как Соединенные Штаты объявили нашей стране войну, мы имеем полное право принимать контрмеры, в том числе вправе сбивать стратегические бомбардировщики, даже если они не находятся в воздушном пространстве нашей страны", - сказал министр.

По его словам, после выступления Трампа на Генассамблее ООН руководство Северной Кореи рассматривает "все варианты действий" в отношении США.

"Этот человек попытался оскорбить высшее преимущество моей страны, назвал нас любителями ракет. Он может не знать, что произносит его рот, однако совершил непоправимую ошибку, сделав неотвратимым "визит" наших ракет на материковую территорию США… Если в процессе самоубийственной атаки погибнут невинные люди в США, Трамп будет нести за это полную ответственность", — цитирует агентство Рейтер Ли Ен Хо.

Напомним, 19 сентября американский президент Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН пригрозил "полностью уничтожить" Северную Корею, если данная страна будет представлять угрозу" для США или ее союзников.

В ответ северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал принять "самые серьезные контрмеры в истории" в отношении Соединенных Штатов. При этом заявление Трампа он назвал "сумасшедшим бредом", а самого американского президента "маразматиком".

После этого Трамп обозвал сумасшедшим Ким Чен Ына и заявил, что тот столкнется с беспрецедентными сложностями.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
ой, Вань, смотри, какие клоуны... написал 25.09.2017 21:49
Мля... дебилы! Какое-то время на международной арене был один клоун - Вова Путен. Время от времени пробовал себя на роль клоуна Эрдоган, но до Вовы ему было далеко. Потом появился еще один клоун - Трамп. Стало веселее, и в какой-то момент Трамп даже стал переплевывать Вову по части клоунады. Теперь появился еще один клоун - пухленький олигофрен товарищ Ын, взявший на себя роль отмороженного поца. И вот - бац! - Вова уже отодвинут на второй план, Трамп и товарищ Ын лидируют со своим "смертельным" номером. ВОПРОС: как долго Вова будет терпеть такое хамство - свою второстепенную роль на международной арене?
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(без названия)
Дунай написал 25.09.2017 21:46
только по кривизне земли, да и пора кремлевским уголовникам вывозить атомные игрушки. Я буде резать кукол с фамилиями и именами "люда пукина". Кукла не успеет промищать "мама"
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