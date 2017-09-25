Сотрудников "ВИМ-Авиа" заподозрили в краже 1 млн рублей у пассажиров

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств пассажиров должностными лицами "ВИМ-Авиа", сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), по факту хищения денежных средств пассажиров должностными лицами ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа", - заявила Петренко.

По ее словам, следствием установлено, что не позднее 22 сентября "у должностных лиц указанной авиакомпании возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств пассажиров путем обмана в особо крупном размере".

По данным СК, должностные лица зная о том, денег у авиакомпании недостаточно для закупки топлива продолжали продавать билеты на рейсы, "получив за это путем обмана денежные средства в размере свыше 1 миллиона рублей".

Напомним, «ВИМ-Авиа» перестала платить за заправку самолетов в конце прошедшей недели. По данным СМИ, задолженность перевозчика достигает не менее 500 млн руб.

В понедельник в общей сложности было задержано более 20 рейсов "ВИМ-Авиа", отправляющихся из "Домодедово" и "Пулково" или прилетающих в них.

Среди 15 рейсов, которые должны были прилететь в "Домодедово", но до сих пор задержаны, семь - из турецкой Антальи. Есть также рейсы из Сочи, Краснодара, Еревана, Симферополя, Иркутска и Льежа. Задержка некоторых рейсов составляет более 12 часов: так, рейс из Антальи, который должен был отправиться 25 сентября в 7:25, задержан до 20:25.

Из петербургского аэропорта "Пулково" задержан вылет четырех рейсов авиакомпании. Два из них должны отправиться в Даламан (Турция), один в Шанхай, еще один - в Анталью.