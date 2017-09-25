Mercedes с номерами АМР насмерть сбил полицейского в центре Москвы

В центре Москвы черный Mercedes-Benz S-класса с номерами АМР насмерть сбил сотрудника ГИБДД. Как сообщает Газета.ру, ДТП произошло на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара. По словам очевидцев, автомобиль передвигался со скоростью около 120 километров в час. Во время наезда полицейский стоял на разделительной линии. От полученных травм он скончался на месте ДТП.

Отмечается, что после аварии у автомобиля оказались закрыты регистрационные знаки, при этом очевидцы успели заснять номер автомобиля. Согласно данным из открытых источников, номер А896МР97 закреплен за Федеральной службой безопасности. В самой силовой структуре информацию об аварии пока не прокомментировали.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и ГИБДД, выясняются все причины произошедшего.