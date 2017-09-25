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Московский листок

"Денег нет, но вы держитесь": авиакомпания "ВИМ-Авиа" объявила о полном прекращении чартерных рейсов

Опубликовано 25.09.2017 в разделе комментариев 1

"Денег нет, но вы держитесь": авиакомпания "ВИМ-Авиа" объявила о полном прекращении чартерных рейсов

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" объявила о полном прекращении выполнения чартерных рейсов. Как отметили в пресс-службе перевозчика, у компании нет ни оборотных, ни заемных финансовых средств для продолжения перевозок пассажиров собственными силами. "Финансирование заморожено, приостановлено обслуживание в аэропортах", - говорится в заявлении.

Представители «ВИМ-Авиа» заявили, что рассчитывают на помощь со стороны государства и партнеров по туристическому рынку.

В Росавиации заявили, что государственные органы прорабатывают меры, необходимые для продолжения перевозок пассажиров "ВИМ-Авиа". "Рассматриваются различные варианты, в числе которых введение антикризисного управления и отстранение существующего руководства от контроля за экономической деятельностью. Реализация указанных мероприятий завершится в ближайшее время", — отметили в ведомстве.

Вместе с тем в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что из-за приостановки чартерных программ «ВИМ-Авиа» могут пострадать до 100 тыс. человек.

"От приостановки чартерных программ «ВИМ-Авиа» могут пострадать до 100 тысяч туристов, включая тех, кто ждет бортов для возвращения домой", – сообщили в АТОР.

По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, в условиях ухода с рынка самолетов "ВИМ-Авиа" туроператорам не на чем вывозить с курортов туристов.

"В очередной раз проблемы авиакомпаний сваливаются на туроператоров, которым сейчас в экстренном режиме придется решать вопросы с перевозкой туристов - практически в отсутствие на рынке свободных бортов", - цитирует Тюрину Интерфакс. По ее словам, сумма, которую операторы уже перевели авиаперевозчику на выполнение чартеров, превышает $6 млн.

"По предварительным подсчетам туроператоров, работавших с "ВИМ-Авиа", им необходимо отправить на отдых и вернуть домой от 50 до 80 тыс. туристов. А всего, по экспертным оценкам, у "ВИМ-Авиа" обязательства перед более 190 тыс. пассажирами регулярных и чартерных рейсов, включая тех, кто купил билеты на глубину более месяца и не сможет ими воспользоваться", - отметила представитель РСТ.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!!OQQ!TO JAVAS---PRIVETSTVUJU!!!& написал 26.09.2017 01:00
""От приостановки чартерных программ &#171;ВИМ-Авиа&#187; могут пострадать до 100 тысяч туристов, включая тех, кто ждет бортов для возвращения домой", &#8211; сообщили в АТОР."
- Таки бездельники ездят за бугор страну прожирать! Могут и дома посидеть - ничего плохого им не станется - то таки да! Странно, что "левый" таки сайт так озабочен таки судьбами этого таки паразитического бы-дла! То таки да...
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