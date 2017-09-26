Жадность губит фраера, или Борьба с монополизмом в политике продолжается

МБХ, временно завершив обличение диктаторских устремлений Навального, постарался нанёсти Явлинскому "Le coup de grâce" - рекомендовал "активный бойкот" выборов: вписать в бюллетени фамилии незарегистрированных антиподов - Навального и Собчак. Очевидно, как символизирующих оба полюса русской либеральной идеи - популистский и камерный... Ксения Анатольевна, понятно, названа для симметрии (или в ответ на недавний пылкий призыв Бориса Вишневского [см. приложение] отринуть обманчивые болотные огни Навального и Собчак, сплотившись вокруг истинного демократического европейца - Григория Алексеевича)...

Понятно, что новая оппозиция, созданная Навальным за полгода буквально из ничего, проголосуй она за Явлинского и помоги его кампании, значительно улучшила бы его результат мартовский.

Однако подхваченный массами призыв сделать красивый протестный акт - вписать в бюллетени недопущенного Навального - окончательно уничтожает политическую карьеру основоположника нынешней "Объединённой демократической партии" (его то вот - допустили!).

Специально ли Ходорковский - на правах старшего товарища - предлагает стратегию Навальному, или это он так сложно предупреждает Путина и Кириенко о том, что неучастие Навального в выборАх будет для них ещё большим скандалом, чем участие - сказать не берусь...

Ясно совершенно другое - Ходорковский последовательно наказывает Навального и Явлинского за гордыню, непочтительность и невнимание... И Навальный, и Явлинский каждый слишком увлеклись отстаиванием своего монополизма в либеральной нише... Но в стране ещё есть так щепотка демократии, которая позволяет обвалить их карточные домики... Против Навального выпускают ни в чём не виноватого (кроме легковерного согласия с говорящими ему о его величии прохиндеями) Диму Гудкова, а Навальному предлагают такой вариант революционизации выборов, который перечёркивает любую возможность рутинно отбыть электоральный номер, порассуждав в отведённое кандидатом казённое время сонным утренним бабушкам про финансовую обременительность сирийской авантюры...

"Я вам: а) отомщу; б) скоро отомщу; ц) страшно отомщу и, наконец, д) я дойду до самой королевы."

Приложение. Всё как у больших

Больше всего мне нравится, что именно либеральная оппозиция, чаще всего клеймящая путинизм как тоталитарную диктатуру, ведёт себя при этом как живущая в самой разудалой парламентской демократии.

Вот золотое перо партии "ЯБЛОКО" Борис Лазаревич Вишневский чётко обосновал, что с точки зрения демократического совершенства идеальным кандидатом на пост президента (да и вообще - идеальным исполнителем президентских должностных обязанностей) является доктор экономических наук Григорий Алексеевич Явлинский, а вовсе не оппортунисты Навальный и Собчак.

Поэтому общественности загодя, ещё до допуска Навального до выборов (о запрете этого почему то не было упомянуто), предлагается предпочесть Явлинского незарегистрированному Навальному (дебатировавшему с нацистом*) и Собчак, ещё не начавшей даже создавать свою штаб для сбора 300.000 подписей. Собственно, именно путинское "судопроизводство" сделало Явлинского монополистом на политический либерализм.

Я честно понимаю, что как глава государства Явлинский идеологически близок к идеалу либерального европеизма. А Касьянов - с точки зрения радикализма и принципиальности позиций и опыта госуправления. А Ходорковский - с точки зрения продуманности стратегии конституционных преобразований.

Как же тут быть? Есть, конечно, легендарный метод Хоттабыча**...

Как мне генетически положено, расскажу притчу.

85 лет назад для честных американских социалистов - их было много и их весьма уважали - встал нелёгкий выбор: голосовать за своего вечного кандидата - принципиального Нормана Томаса, традиционно собиравшего около трети процента голосов или поддержать Франклина Рузвельта. Самые принципиальные предпочли отдать свои голоса Томасу... Остальные заявили о "критической поддержке рузвельтовского "Нового курса".

Этот выбор потом оказывался перед социалистами США в 1936 и 1944 годах...

После 1948 года Томас уже не выдвигался...

Затем остатки американской соцпартии влились в Ослиную (Демократическую) партию, изрядно укрепив её первички на Среднем Западе...

Строго говоря, они променяли верность идее социалистической перспективы Америки на "укрепляющие капитализм" реформы администрации Кеннеди-Джонсона, а потом Картера, Клинтона и Обамы...

________

* Страшно даже подумать с кем придется дебатировать самому Явлинскому, в случае его успешной регистрации! Да ещё при всём честном народе, на федеральных телеканалах!

** " — Неужели этим двадцати двум приятным молодым людям придётся бегать по столь обширному полю, терять силы, падать и толкать друг друга только для того, чтобы иметь возможность несколько мгновений погонять невзрачный кожаный мячик? И всё это лишь потому, что на всех нашёлся для игры только один мяч? — недовольно спросил Хоттабыч через несколько минут... <...> Случилось нечто неслыханное в истории футбола и совершенно необъяснимое с точки зрения законов природы: откуда-то сверху, с неба, упали и покатились по полю двадцать два ярко раскрашенных мяча. Все они были изготовлены из превосходного сафьяна."