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Московский листок

КНДР фактически объявила войну Америке

Опубликовано 26.09.2017 в разделе комментариев 1

кндр война ракеты ким чен ын
КНДР фактически объявила войну Америке

КНДР имеет право сбивать американские военные самолеты даже вне своего воздушного пространства, поскольку Вашингтон объявил Пхеньяну "войну", заявил глава северокорейского МИД Ли Ен Хо: "Так как США объявили нашей стране войну, мы имеем полное право принять контрмеры, включая право сбивать американские стратегические бомбардировщики, даже если они еще находятся вне воздушного пространства страны".

В Госдепартаменте заявили, что не объявляли войну Пхеньяну, но кажется их не услышали.

- Ким Чен Ын очень смелый и нетривиальный политик, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Он прекрасно понимает, что США никогда не нападут на Северную Корею, если не будут на сто процентов уверены, что ядерное оружие не будет использовано. А вот этого-то Ким и не позволит гарантировать, все время напоминая, что у него за спиной не менее 500 ракет с ядерными боеголовками. Вот и сейчас МИД КНДР заявляет, что США объявили им войну. И "жалкие оправдания труса и негодяя" уже никого не волнуют - их просто не слышат! Нам объявили войну, и мы теперь будет делать, что пожелаем. Так напугать и унизить США давно никому не удавалось...



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Всего комментариев к статье: 1
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Левон Георгиевич Казарян написал 26.09.2017 01:50
"Так напугать и унизить США давно никому не удавалось..."
- - - - - - -
Зачем кого-то пугать и унижать?
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