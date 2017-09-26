КНДР фактически объявила войну Америке

КНДР имеет право сбивать американские военные самолеты даже вне своего воздушного пространства, поскольку Вашингтон объявил Пхеньяну "войну", заявил глава северокорейского МИД Ли Ен Хо: "Так как США объявили нашей стране войну, мы имеем полное право принять контрмеры, включая право сбивать американские стратегические бомбардировщики, даже если они еще находятся вне воздушного пространства страны".

В Госдепартаменте заявили, что не объявляли войну Пхеньяну, но кажется их не услышали.

- Ким Чен Ын очень смелый и нетривиальный политик, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Он прекрасно понимает, что США никогда не нападут на Северную Корею, если не будут на сто процентов уверены, что ядерное оружие не будет использовано. А вот этого-то Ким и не позволит гарантировать, все время напоминая, что у него за спиной не менее 500 ракет с ядерными боеголовками. Вот и сейчас МИД КНДР заявляет, что США объявили им войну. И "жалкие оправдания труса и негодяя" уже никого не волнуют - их просто не слышат! Нам объявили войну, и мы теперь будет делать, что пожелаем. Так напугать и унизить США давно никому не удавалось...