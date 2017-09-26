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Московский листок

Чиновник минобороны попался на взятке в 368 млн рублей

Опубликовано 26.09.2017 в разделе комментариев 0

Чиновник минобороны попался на взятке в 368 млн рублей

Главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении 46-летнего начальника отдела техобеспечения продовольственного управления Минобороны Александра Вакулина, сообщает газета Коммерсант.

По данным газеты, 46-летнего полковника подозревают в получении взятки в 368 млн руб. Эту сумму Вакулин получил за помощь в заключении выгодных контрактов с Минобороны на приобретение кухонь, пекарен, цистерн и прочей спецтехники, при исполнении которых были совершены крупные хищения.

Кроме того, за это вознаграждение полковник пообещал оказывать общее покровительство участвовавшим в их исполнении коммерсантам. Сейчас ему инкриминируют особо крупное мошенничество (ч. 4. ст. 159 УК РФ) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По решению 235-го гарнизонного военного суда Вакулин помещен в сизо до 29 октября.

В основу дела легли данные о хищениях в рамках контракта между Минобороны и петербургским ООО «Профбизнес». В рамках дела уже задержаны несколько человек, в том числе один из руководителей предприятия Алексей Калитин. По словам собеседников издания, один из задержанных начал давать подробные показания о «роли и конкретных действиях Александра Вакулина при заключении и исполнении государственных контрактов и получении за это денежных вознаграждений».

В свою очередь, адвокаты пытались обжаловать арест полковника, ссылаясь на то, что оперативные данные, представленные следствием «не подтверждаются достоверными сведениями», однако суд отклонил жалобу.

Издание отмечает, что до своего задержания полковник Вакулин считался перспективным офицером, делающим успешную карьеру. Он не раз ездил по стране с различными инспекциями и даже лекциями по вопросам тылового обеспечения войск.

 



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