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Московский листок

Отменить "фабулу" - это крепостная обязанность

Опубликовано 26.09.2017 автором Эдуард Лимонов в разделе комментариев 0

суд арест
Отменить "фабулу" - это крепостная обязанность

Опять всплыл вопрос о справедливости в нашей стране. И о невыполнении статьи 31-ой Конституции РФ.

Ни хрена она не выполняется.

Сергею Удальцову дали пять суток за... ну вы сами знаете: за то, что он вышел на несанкционированный митинг левых сил.

Зачем дали пять суток ? Кто-то распорядился, не с самого верха, но по полицейско-политической части кто-то распорядился.

Пять  суток это пять суток, Сергей вышел, отсидев срок в 4,5 года, однако чего он сделал 23 сентября? Или статьи 31-й у нас нет в Конституции?
Есть.

Тогда какие претензии? Витрины он не бил, матом не ругался, урны не переворачивал.

Оформляли и его и меня рядом в том же актовом зале и по два полицейских на каждого, чтоб быстрее.
Но однако он,хотя и должен был выйти из ОВД Тверская вслед за мной, не вышел.
Его запугивают, он же из-за решётки только что вышел, намёк непрозрачный, мол "сиди тихо, парень, а то сутками замучаем."

У меня суд 03 октября в 12 часов в Тверском суде. По части 5, статьи  20.2.
Я знаю что будет. Меня признают виновным в участии в несанкционированном митинге.

Придут солдаты оперативного полка давать свидетельские показания. А показания им раздали отпечатанные в моём присутствии (без стеснения, в простоте просто невероятной) на первом этаже Тверского ОВД и солдаты сели их переписывать. Показания эти на профессиональном полицейском жаргоне называются "фабула".

То-есть это не их показания, это то что им начальство написало.

На самом деле эта практика пока не кончится, с этими "фабулами", так и не будет порядка в русской земле.

Если во внешней политике только предатели не приветствовали КрымНаш, и в Донбассе с оговорками наше поведение, я говорю, мы говорим, "правильно Россия себя ведёт, и в Сирии мы нашими ВКС гордимся", то вот "фабулу" пора отменить.

Пускай каждый солдат оперативного полка даёт свои честные его собственные показания и несёт за них отвественность. Они будут делать хорошо, большая часть из них неплохие ребята, но "служба", одним словом. Освободите их от этой крепостной обязанности переписывать "фабулу".



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