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Московский листок

Путин наградил кандидата на отставку Шанцева орденом "За заслуги перед Отечеством"

Опубликовано 26.09.2017 в разделе комментариев 0

Путин наградил кандидата на отставку Шанцева орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Чиновнику вручен орден "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу Шанцев награжден "за большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу".

Напомним, ранее РБК со ссылкой на источники в Кремле сообщала, что Валерий Шанцев может уйти в отставку в рамках новой волны обновления губернаторского корпуса. По словам собеседников издания, основная причина отставки - усугубление конфликтов внутри региональных элит. В качестве еще одной причины назывался его возраст – в июне 2017 года Шанцеву исполнилось 70 лет. По данным источников, самым вероятным кандидатом на замену Валерию Шанцеву является первый замминистра промышленности и торговли Глеб Никитин.

Сам Шанцев опроверг информацию о своей отставке. 21 сентября он заявил, что пока не собирается уходить, а как соберется, то непременно сообщит.

 



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