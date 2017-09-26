"Рабочий Мир" требует освободить всех участников "Антикапитализма-2017"

Американская компартия "Рабочий Мир" выступила с обращением к российским властям. В нём, в частности, говорится: "Мы призываем власти немедленно освободить товарища Сергея Удальцова и других активистов, которые еще остаются под стражей. Также мы призываем снять все обвинения с организаторов. Мы серьезно обеспокоены этой попыткой замалчивания мероприятия левых в столице России в год 100-летия Великой Октябрьской Социалистической Революции, в особенности действий молодежи, которая всегда была основой антикапиталистических акций.

В то же время поступает тревожная информация об отстранении российских и зарубежных левых от участия в предстоящем Всемирном Фестивале Молодежи и Студентов в Сочи по официальному решению российского правительства. Среди отстраненных — инициаторы и организаторы акции! Такое беспрецедентное вмешательство в проведение этого престижного антиимпериалистического молодежного фестиваля с долгой историей должно привлечь внимание тех движений, которые планируют участвовать в нем."

Обращение целиком читайте на сайте Межрегионального Объединения Коммунистов.