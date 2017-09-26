200 тысяч человек могут пострадать из-за проблем "ВИМ-Авиа"

Из-за ситуации с авиаперевозчиком "ВИМ-Авиа" могут пострадать около 200 тыс. человек, заявила вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко.

"100 тыс. человек — это отдельная категория пассажиров, которые являются клиентами туроператоров. Помимо этого, также есть порядка 90 тыс. пассажиров, которые перемещаются самостоятельно, и в первую очередь — по России. Общая цифра оценивается чуть меньше, чем в 200 тыс", - цитирует RT Осауленко.

По ее словам, возможный уход авиакомпании с рынка значительно повлияет не только на сферу авиаперевозок, но и на туризм в целом. "Поскольку и туроператоры, и сами туристы будут искать варианты, при которых они могли бы избежать подобных ситуаций. Например, при поездках за рубеж будут пользоваться услугами зарубежных компаний, чего нам категорически не хотелось бы. Но всё будет зависеть от того, как и насколько оперативно будет решена проблема с «ВИМ-Авиа", — пояснил Осауленко.

В свою очередь, ассоциация выездного туризма "Турпомощь" сообщает, что из-за проблем с "Вим-Авиа" могут пострадать 43 тысячи человек, ранее отправленных рейсами авиакомпании.

"В случае, если ситуация не изменится, под угрозой неисполнения услуг могут оказаться туристы, которые либо уже находятся за рубежом, либо только намереваются вылетать за границу. По сводной информации, полученной от туроператоров, за рубежом находятся 43 тысячи человек, ранее отправленных рейсами авиакомпании "ВИМ-Авиа" в Турцию, Грецию, Италию, Испанию и Крит", - говорится в сообщении.

Вместе с тем руководитель Ростуризма Олег Сафонов утверждает, что уход "ВИМ-Авиа" с рынка чартерных авиаперевозок не вызовет коллапса на туристическом рынке России. По его словам, власти обеспечат возвращение на родину всех туристов, которые должны были лететь домой рейсами этого перевозчика. Организует это Минтранс, Росавиация и Ростуризм. "Распространение отдельными представителями отраслевых профессиональных объединений ничем не обоснованных утверждений "панического" характера является намеренной попыткой дестабилизации обстановки и дискредитации работы федеральных органов исполнительной власти по защите прав и законных интересов российских туристов", - пояснил чиновник.

Напомним, накануне руководство "Вим-Авиа" заявила о полной приостановке всех чартерных рейсов из-за отсутствия средств. Остановке предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах, затронувшая тысячи пассажиров. До конца сезона авиакомпания должна была отправить на курорты и вернуть с них от 50 до 80 тыс. клиентов туроператоров. В общей сложности она продала билеты более чем 190 тыс. пассажиров.