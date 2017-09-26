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Московский листок

Армения уходит от русского языка

Опубликовано 26.09.2017 в разделе комментариев 3

язык армяне
Армения уходит от русского языка

Власти Армении официально придали русскому языку статус иностранного, сообщил министр образования и науки республики Левон Мкртчян. "Отныне мы фиксируем, что русский язык имеет в Армении статус иностранного языка", - заявил он в интервью агентству ТАСС.

Сайт NewsArmenia.am отмечает, что данный факт вызвал бурные обсуждения среди армянской общественности, в частности в обществе появились разговоры о возможности присвоения русскому языку статуса государственного.

Между тем Мкртчян заверил, что армянский язык "был и останется" единственным государственным языком в стране. "Мы - независимое государство, и все остальные языки являются для нас иностранными", - заявил он.

Напомним, ранее власти России призывали Ереван придать русскому языку статус официального. В частности, об этом говорил в июле спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, отмечая, что тогда армянские водители смогут избежать запрета на работу в РФ по иностранным правам.

Однако власти Армении уже тогда заявили, что не планируют выполнять предложение Москвы. "Русский для нас - язык всемирного значения, но в нашей повестке нет и не будет вопроса о придании русскому языку статуса официального и закреплении его в конституции", - заявил председатель постоянной парламентской комиссии по внешним связям Армен Ашотян.

Резонанс в армянских СМИ вызвало и заявление в ноябре 2016 года постпреда России в ЮНЕСКО Элеоноры Митрофановой о необходимости придания русскому языку законодательного статуса в странах бывшего СССР. Армянские власти в лице министра образования и науки Левона Мкртчяна заявили, что государственным языком Республики Армения является армянский и вопрос о статусе русского языка в Армении не обсуждается.

- Стремление армян сохранить свой язык понятно, однако также понятно, что армяне, живущие вне пределов Армении, как правило, по-армянски не говорят, - считает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Даже в анклавных поселениях, скажем, на Дону, в основном говорят по-русски. Но попытка сохранить язык через ограничения приведет к изоляции и снижению конкурентоспособности на рынке труда - наверно, не надо объяснять, что основным источником существования армянского населения бывшего СССР являются заработки в России? В принципе армяне воспринимаются как коренной народ и на юге России, и в Крыму, и на юге Украины, и даже в Москве. А вот из Армении искусственно создается такой "заповедник армян", где люди могут найти работу только на территории республики, либо вне ее пределов - только неквалифицированную. Неужели не обидно, когда армянский филолог зарабатывает себе на жизнь, укладывая асфальт в Таганроге? Армянский национализм ничуть не рациональней и не лучше любого другого... И уже есть конфликты между "донскими армянами" и армянами, прибывающими из Армении. А ведь есть пример британского Содружества, где никому в голову не придет, скажем, объявить в Канаде единственным государственным языком язык индейцев ирокезов, а английский сделать "иностранным". По английски говорят не только в преимущественно населенных европейцами Канаде, Австралии и Новой Зеландии, но и в черных ЮАР и Бенине, в других бывших британских колониях. Причем говорят хорошо, свободно, а не "моя твоя не понимай". Или Армения тоже хочет перейти с русского на английский? Ну так уйти от русского просто. А вот войти в английскую среду... Ну да, в Лондоне тоже кто-то должен укладывать асфальт.



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Всего комментариев к статье: 3
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не понимаю, кто такие армяне и по какому принципу
уроды написал 26.09.2017 12:42
Я вообще не понимаю, кто такие армяне и по какому принципу их собрали в Армянской ССР и объявили амрянами. Вот известные комики в "Женском клубе" и в сериале "Общага". Ведущая о себе говорит, что она армянака, но по внешности больше похожа на "русскую". В сериале "Общага" один из главных героев тоже говорит о себе, что он армянин, но на предыдущую армянку по типу лица совсем не похож и принадлежит к южной расе. Вместе с тем сторонники националистических теорий утверждают, что народы имеют свое этническое происхождение. Но тут пример, как они явно не имеют общего этнического происхождения.
На каком основании тогда им навязывают какой-то один язык (армянский)?
И то же самое можно сказать про любой "народ" на территории СССР. Это абсолютная фальшивка и выдумка.
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(без названия)
Завидоновв Никодим написал 26.09.2017 12:41
Руская языка - плохая языка, аднака, английский надо знать очена хорошо, на английском языке нам будут зачитывать приговор.
И апелляцию придется подавать на английском.
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Т.н. "русский" - искусственный язык
Все правильно написал 26.09.2017 12:34
Созданый в 18-19 веке на основе украинского, болгарского, тюркских и угро-финских языков. С французской грамматикой. Мутант, кароче. Стремительно деградирует - у вас даже высшие чиновники ботают на фене. Ну и мат - органическая часть такого языка. Еще вашим языком хорошо засираются мозги вашим же людям. Таким языком могут свободно владеть только люди с рускоязычной челюстью.
Так что понятно, что все бегут от этого странного новообразования.
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