Роскомнадзор пообещал заблокировать "не уникальный" Facebook

Facebook может прекратить в 2018 году свою работу в России, если не выполнит закон о локализации персональных данных, заявил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с Linkedin. Тут исключений нет», - цитирует Жарова Интерфакс.

"Мы будем добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден. В 2018 году все будет точно… Мы прекрасно осознаем, что Facebook имеет значительное количество пользователей на территории Российской Федерации, с другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети ", - подчеркнул Жаров.

В сентябре 2015 года вступили в силу поправки к закону "О персональных данных". По ним любая российская или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.

Ранее пресс-служба Роскомнадзора сообщала, что в течение пяти лет ведомство заблокировало около 275 тысяч интернет-ресурсов. Более 97 тысяч интернет-сайтов было внесено в реестр из-за судебных решений о признании информации запрещенной к распространению на территории России.

Также более 70 тысяч страниц ведомство заблокировало за пропаганду наркотиков. 43 тысяч ресурсов заблокировали из-за незаконной организации и проведения онлайн-азартных игр и лотерей. Свыше 38 тысяч интернет-страниц было заблокировано из-за детской порнографии, 25 тыс. - из-за суициального контента.

Отмечается, что большая часть запрещенной информации распространяется в социальных сетях. В этой области за 5 лет было заблокировано 60 тысяч страниц или материалов. 48 тысяч таких ресурсов заблокировали «ВКонтакте». В Facebook Роскомнадзор заблокировал около 630 страниц.