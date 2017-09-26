Путин уволил губернатора Нижегородской области Шанцева

Президент Владимир Путин отправил в отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, сообщает пресс-служба Кремля. В связи с заявлением губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева о досрочном прекращении полномочий президент РФ постановил принять его отставку по собственному желанию, говорится в тексте указа.

Другим указом президент назначил губернатором первого замминистра торговли и промышленности Глеба Никитина. "Назначить Никитина Глеба Сергеевича временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Нижегородской области", - отмечается в документе.

Отметим, что незадолго до отставки Путин наградил Шанцева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Шанцев был удостоен награды «за большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу».