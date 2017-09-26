Правительство утвердило Шредера на пост главы совета директоров "Роснефти"

Правительство России утвердило кандидатуру бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера на пост главы совета директоров "Роснефти", передает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, решение поручить Шредеру высокий пост в «Роснефти» объясняется тем, что последний является авторитетным политиком мирового масштаба, который последовательно выступает за экономический союз Германии, Европы и России в энергетической сфере.

В настоящее время совет директоров "Роснефти" возглавляет помощник президента Андрей Белоусов. Внеочередное собрание акционеров "Роснефти", на котором будет избран новый состав совета директоров, запланировано на 29 сентября в Санкт-Петербурге.

Кроме Шредера в список кандидатур для голосования по избранию в совет директоров включены: президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Алсуваиди Файзал, Андрей Белоусов, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, профессор кафедры Высшей школы экономики Олег Вьюгин, главный исполнительный директор Glencore Айван Глазенберг, президент BP Роберт Дадли, член совета директоров "Роснефти" Гильермо Кинтеро, министр энергетики РФ Александр Новак, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, член совета директоров НК Дональд Хамфриз.

Ранее сам Шредер подтвердил намерение войти в состав совета директоров "Роснефти" вопреки критике немецких СМИ. По его словам, на таком высоком посту в российской компании сможет оберегать энергетическую безопасность как Германии, так и всей Европы. При этом он отметил, что "Роснефть" не является частью российского правительства, и в совет директоров входят и другие иностранные граждане. Канцлер Ангела Меркель раскритиковала подобные планы немецкого политика и добавила, что сама после окончания политической карьеры бизнесом заниматься не намерена.