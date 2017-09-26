Россия потеряет 10% трудоспособного населения к 2030 году

Численность трудоспособного населения в России к 2030 году снизится на 10%, заявил ведущий экономист по России Всемирного Банка Апурва Санги. "Мы прогнозируем снижение объема рабочей силы на 10% к 2030 году. Это будет дополнительным фактором напряженности, налагающим бремя на пенсионную систему", - цитирует экономиста агентство "Прайм".

Накануне министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что демографическая ситуация в России одна из самых тяжелых в мире. По его словам, в ближайшие пять-шесть лет трудоспособное население будет уменьшаться примерно на 800 тысяч ежегодно.

Министр отметил, что в России минимум рождаемости был достигнут в 1999 году. Этим людям сейчас по 18 лет, они входят в состав работающего населения. "Поколение очень маленькое, поэтому негативная динамика по численности трудоспособного населения будет сохраняться", — пояснил министр.