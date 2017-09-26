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Московский листок

Российский генерал в Сирии погиб после утечки информации в ИГ

Опубликовано 26.09.2017 в разделе комментариев 0

Российский генерал в Сирии погиб после утечки информации в ИГ

Причиной гибели российского генерала Валерия Асапова в Сирии стала утечка информации о его местонахождении к боевикам группировки "Исламское государство", сообщает РИА новости со ссылкой на источник в органах безопасности Сирии.

«Результаты предварительного расследования гибели генерала Асапова в Дейр-эз-Зоре свидетельствуют об утечке информации по поводу его местонахождения той стороне, которая совершила обстрел», — сказал источник. По его словам, в настоящее время расследование еще продолжается.

Напомним, 24 сентября Минобороны России сообщило о гибели генерала Валерия Асапова, возглавлявшего группу российских военных советников. Российский военный погиб в районе города Дейр-эз-Зора во время внезапного минометного обстрела.

 



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