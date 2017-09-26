На перевозку пассажиров "ВИМ-Авиа" выделят 200 миллионов рублей из бюджета

Правительство РФ выделит около 200 млн рублей из федерального бюджета следующего года для компенсации затрат авиакомпаниям, которые смогу перевезти пассажиров "ВИМ-Авиа" на внутренних регулярных рейсах. "Согласовано решение о выделении около 200 млн рублей в федеральном бюджете следующего года для компенсации затрат авиакомпаниям, которые выполнят перевозку пассажиров на внутренних регулярных направлениях", - говорится в сообщении Росавиации. Отмечается, что перевозка пассажиров международных чартерных рейсов будет финансироваться из внебюджетных источников.

По данным ведомства, авиакомпании Ellin Air, «Уральские авиалинии», IFly, Red Wings, NordStar, ИКАР, «Северный ветер» и «Якутия» выразили готовность перевезти пассажиров по билетам «ВИМ-Авиа». При этом греческая авиакомпания EllinAir заявила о готовности осуществлять перевозки пассажиров за свой счет. Пассажиров из Турции вывозят авиакомпании Royal Flight и Azur Air.

"В авиакомпании "ВИМ-Авиа" ситуация крайне сложная. У перевозчика отсутствуют ресурсы для продолжения операционной деятельности, в результате чего прекращена заправка и обслуживание воздушных судов в аэропортах РФ и иностранных государств. Самолеты, взятые на условиях аренды, находятся под угрозой ареста, поскольку авиакомпания имеет большую просроченную задолженность перед лизингодателями", - говорится в пресс-релизе. В ведомстве отметили, что средства для перевозок пассажиров чартеров "пойдут исключительно на оплату топлива и аэропортовое обслуживание". "Для контроля и эффективного расходования этих средств в "ВИМ-Авиа" вводится внешнее управление, которое будет сформировано из представителей аэропорта "Внуково" и авиакомпаний, имеющих опыт антикризисного менеджмента", - заявили в ведомстве.

По данным Ассоциации Туроператоров России, до конца летнего сезона «ВИМ-Авиа» взяла на себя обязательства перевезти около 200 тыс. пассажиров, включая почти 100 тыс. туристов, которые запланировали отдых в России и за рубежом.

Министр транспорта РФ Максим Соколов в свою очередь назвал бессмысленной господдержку авиакомпании, поскольку она "практически прекратила свою работу".