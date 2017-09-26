Суд арестовал девять объектов недвижимости опального банкира Пугачева

Басманный суд Москвы наложил арест на девять объектов недвижимости экс-сенатора от Тувы Сергея Пугачева, обвиняемого по делу о преднамеренном банкротстве Межпромбанка (МПБ), предает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Царнаеву.

"Судом было удовлетворено ходатайство следственных органов о наложении обеспечительного ареста на девять объектов недвижимости, принадлежащих Пугачеву", - отметила она. По ее словам, речь идет о земельных участках, жилых домах и нескольких нежилых помещениях, расположенных в Московской области.

Напомним, в начале 2011 года Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту преднамеренного банкротства Межпромбанка. Тем временем, сам глава банка благополучно отбыл в Ниццу. Спустя три года он был объявлен в международный розыск. 5 мая 2014 года Басманный суд Москвы со второй попытки санкционировал заочный арест Пугачева. Ранее санкция на арест экс-сенатора была отменена апелляционной инстанцией. Генпрокуратура РФ направила в Лондон запрос на экстрадицию банкира, в котором было отказано.