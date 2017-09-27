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Московский листок

Представители власти идут за ней по пятам

Опубликовано 27.09.2017 автором Е. Сидоренкова в разделе комментариев 0

арест статья задержание овд
Представители власти идут за ней по пятам

25 сентября 2017 года у Приёмной Президента была снова незаконно задержана и доставлена в ОВД Китай-Город Вера Шихова.

Это уже второе задержание, связанное с подставными участниками пикетов, когда посторонний человек, прогуливается рядом с Шиховой с листом бумаги (причём, свёрнутым), а Шихову за это доставляют в ОВД Китай-Город.

Задержания Шиховой по данной причине заканчиваются составлением протоколов по ст. 20.2 с назначением судебных дел на 17 и 18 октября соответственно.

После такой серии незаконных задержаний я отправилась 26 сентября вместе с Верой Шиховой в ОВД Китай-Город, чтобы получить разъяснения.

Сначала в ОВД согласились пригласить дежурного сотрудника, чтобы он смог ответить на вопросы по данным задержаниям, Шихова и корреспондент Сидоренкова были даже приглашены в кабинет. Но уже в кабинете дежурный сотрудник передумал давать комментарии и попросил Шихову и Сидоренкову покинуть помещение. Уже в холле ОВД, когда Сидоренкова пыталась выяснить причину столь внезапного отказа, дежурный сотрудник ОВД Китай-Город ринулся на фотоаппарат, вырывая его из рук Сидоренковой. В результате подобного нападения у Сидоренковой позднее в травмпункте было установлено растяжение, также ушиб предплечья.

После длительной дискуссии фотоаппарат был возвращён, Шиховой пришлось самой откомментировать ситуацию по её задержаниям, интервью она дала у стен ОВД Китай-Город.

После возвращения на квартиру, где Шихова сейчас обитает, в восьмом часу вечера к ней нежданно заявилась полиция ОВД Головинский. Своё появление они объяснили тем, что сотрудники ОВД Китай-Город просили установить её местонахождение и позже приедут к ней сами.

Напоминаем, сын Веры Шиховой тяжело пострадал во время аварии на шахте Зиминка, получил семь переломов в грудном отделе позвоночника, черепно-мозговую травму, травматическое заболевание головного мозга, инсульт, выпадение грыжи, разрыв связок с обеих сторон левого коленного сустава, но МСЭК Прокопьевска отрицает взаимосвязь полученных Шиховым травм с аварией на шахте и даже отказывается подключать к делу документы о травме позвоночника.

Попытки Веры Шиховой привлечь внимание к проблеме своего сына московских чиновников (с 2013-го года) то игнорировались, то административно наказывались. Сейчас к о всему этому безобразию прибавилось и откровенное преследование Веры Шиховой со стороны органов власти.



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