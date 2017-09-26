Минздрав разрешил продавать "Боярышник" без ограничений

Минздрав РФ отказался от ограничений в продаже лекарств, содержащих спирт в том числе "Боярышника", сообщает газета "Известия" со ссылкой приказ министерства. Ранее предполагалось, что в одни руки можно будет продавать только по два флакона спиртосодержащего средства.

По данным издания, ограничения не стали вводить в связи с тем, что в России спиртосодержащие препараты и так не пользуются популярностью у населения: продажи только за последний год упали на 12%.

Напомним, продажу лекарств, настоек, непищевых продуктов с этиловым спиртом ограничили в декабре после массового отравления "Боярышником" в Иркутске. После этого вице-премьер Александр Хлопонин поручил проработать методы защиты населения от употребления суррогатов. Минздрав предложил две инициативы: ограничить объем тары настоек и запретить продавать одному покупателю больше двух флаконов спиртосодержащих препаратов. Приказ о первой норме Минюст зарегистрировал еще весной.