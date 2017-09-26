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Московский листок

Ельцин-центр забросали камнями вороны

Опубликовано 26.09.2017 в разделе комментариев 1

Ельцин-центр забросали камнями вороны

Ельцин-центр в Екатеринбурге атаковали вороны. Как сообщает портал 66.ру, по невыясненным причинам птицы с высоты полета скидывая камни на стеклянную крышу атриума и музея первого президента России. В результате инцидента в президентском центре разбито несколько стекол.

Руководитель пресс-службы Ельцин-центра Елена Волкова рассказала изданию, что сумму ущерба пока не подсчитали. По ее словам, стекла атриума и музея имеют изогнутую форму, и не каждая компания способна их изготовить. Вместе с тем в Ельцин-центре заверили, что все ремонтные работы завершаться уже до конца этой недели.

Она также отметила, что руководство президентского центра намерено приобрести приобрести ультразвуковое оборудование для отпугивания птиц, чтобы избежать подобных инцидентов.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
.......... . . написал 26.09.2017 23:43
мда. а "Зенит - арену" за 43миллиарда денег бакланы поклевали и поэтому она протекает во время дождя.
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