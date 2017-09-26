В Белоруссии ополченец ДНР получил два года ограничения свободы

Витебский областной суд приговорил к двум годам ограничения свободы без направления в исправительные учреждения 29-летнего гражданина Беларуси, ранее воевавшего в рядах ополчения на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Одним из доказательств вины Алексея Ершова послужили опубликованные им в соцсетях снимки из зоны конфликта. При этом доказать факт наемничества — по ст. 133 УК — суду не удалось.

"Данный гражданин Беларуси признан виновным в участии на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон, а равно участии в вооруженном конфликте, военных действиях без уполномочия государства и при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей "наемничество", - цитирует "Sputnik Беларусь" резолютивную часть приговора.

Отмечается, что дело рассматривалось о закрытом судебном заседании из-за наличия в нем информации ограниченного распространения.

Отметим, что в 2016 году в УК Беларуси были внесены поправки, вводящие уголовную ответственность за участие в боевых действиях по убеждениям. Ранее граждан страны, воюющих на территории иностранных государств, могли осудить только по статье "Наемничество".