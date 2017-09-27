Кучер хозяина задавил его собаку

За рулём Mercedes, сбившего сотрудника ДПС Сергея Грачёва в центре Москвы, находился прапорщик ФСБ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по столице. На автомобилях данного класса могут передвигаться сотрудники центрального аппарата, руководители департаментов и их замы.

ДТП произошло 25 сентября на Новом Арбате. Служебный автомобиль Mercedes Benz S450 на скорости 120 км/ч сбил полицейского. Сразу после ДТП водитель машины снял с автомобиля номерные знаки.

- Это называется "погиб за Родину", - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Просто интересы страны, столкнувшиеся на разделительной полосе с лейтенантом ДПС, олицетворял фсбшный прапор на крутом "мерсе". Наверно, наградят парня, посмертно. Семья будет гордиться... Тут даже без иронии - интересы государства заключаются в том, чтобы те, "кому положено", ехали на скорости 120 по разделительной мимо трясущихся в общем потоке "лохов". И "лохи" чтоб не имели права даже заикнуться на тему: "С какого хера?" При попытке заикнуться - автозак, кутузка, приговор. Коллеги покойного инспектора ДПС помогают замести следы убийства, а случись кому выйти на митинг, скажем, против произвола на дорогах - тут же "обломают рога"... Как вы думаете, почему на Кутузовском не поставят разделительный бортик? А потому что разделительная полоса - это резервная полоса для "хозяев жизни"! Это их привилегия. А то, что хозяин или даже кучер хозяина убил случайно собаку хозяина - это скверно, но в рамках правил. Периодически безнаказанно кого-то давить - это тоже привилегия.