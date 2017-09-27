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Московский листок

Украине скоро нечем будет воевать

Опубликовано 27.09.2017 в разделе комментариев 0

Украине скоро нечем будет воевать

Украина закрыла воздушное пространство над поселком Калиновка под Винницей, где горит склад боеприпасов. На складе хранятся ракеты для систем залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град», всего более 188 тыс. т. В окрестностях склада площадью 60 га проводится эвакуация жителей.

Инцидент произошел в 36 км от Мариуполя около украинского села Малоянисоль.

- Это не первый и, надо думать, далеко не последний пожар на воинских складах Украины, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Обычно так бывает, когда нужно скрыть недостачу. А недостача возникает, когда нужно тайно снабдить кого-то оружием и боеприпасами. Где рванут украинские боеприпасы, сказать трудно. Возможно, где-то против их нынешних союзников. Но факт - Украина практически не производит зарядов к РСЗО. Уже сегодня в войсках ощущается недостача. А после пожара... Ну да не наша проблема.



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